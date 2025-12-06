Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Nguy cơ tái diễn sự kiện Carrington, siêu bão mặt trời mạnh nhất lịch sử

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
06/12/2025 13:03 GMT+7

Một cụm vết đen mặt trời khổng lồ, tên gọi AR 4294-4296, vừa lộ diện và đang 'chiếu tướng' trái đất, khiến giới thiên văn thận trọng quan sát vì lo sợ có thể tái diễn sự kiện Carrington, siêu bão mặt trời năm 1859.

Nguy cơ tái diễn sự kiện Carrington, siêu bão mặt trời mạnh nhất lịch sử- Ảnh 1.

Cụm vết đen mới AR 4294-4296 có kích thước ngang ngửa vết đen kích hoạt sự kiện Carrington năm 1859

ảnh: nasa

Cụm vết đen mặt trời đầy phức tạp vừa xuất hiện ở phần mặt trời đối diện trái đất và giờ đây chiếu thẳng vào địa cầu. Kích thước tổng hợp của chúng ngang ngửa vết đen đã khai sinh bão mặt trời mạnh nhất từng được con người ghi nhận trong lịch sử là sự kiện Carrington năm 1859.

Được đặt tên AR 4294-4296, cụm vết đen kết hợp từ hai nhóm khác nhau, lần lượt tên AR 4294, và AR 4296. Lần đầu cụm vết đen được phát hiện là vào ngày 28.11, nhờ vào xe tự hành Perseverance của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trên sao Hỏa, theo Space.com hôm nay 6.12.

Vết đen mặt trời có khả năng phóng thích các đợt bùng phát bức xạ mạnh, hay còn gọi là lóa mặt trời. Những sự kiện bùng nổ này có thể đánh sập tạm thời sóng vô tuyến trên địa cầu và tạo ra các vụ phun trào vành nhật hoa (CME) về hướng trái đất.

Nguy cơ tái diễn sự kiện Carrington, siêu bão mặt trời mạnh nhất lịch sử- Ảnh 2.

Xe tự hành robot Perseverance là thiết bị đầu tiên phát hiện AR 4294-4296 từ sao Hỏa

ảnh: nasa

Khi ập đến trái đất, CME có thể gây ra bão địa từ, làm ảnh hưởng cho các thiết bị điện tử và tạo nên cực quang rực rỡ vào ban đêm.

Sự kiện Carrington phóng thích lóa mặt trời với cường độ ước tính X45 vào năm 1859, cho đến nay vẫn giữ kỷ lục mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Sự kiện này mạnh gấp 7 lần bão mặt trời mạnh nhất thập niên vừa qua, ở cấp X7 vào tháng 10.2024.

Nếu một vụ nổ tương tự xảy ra ngày nay, bức xạ ập đến có thể phá hủy gần như toàn bộ hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo trái đất và gieo rắc tổn thất nghiêm trọng cho lưới điện, với tổng thiệt hại được dự báo vượt 1.000 tỉ USD.

Khám phá thêm chủ đề

sự kiện Carrington vết đen mặt trời bão mặt trời xe tự hành perseverance
