Báo động bão mặt trời mạnh nhất trong 2 thập niên lao đến trái đất

Mặt trời vừa phóng thích một cơn bão đến trái đất ảnh: nasa

Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của của Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) cũng vừa nâng mức cảnh báo từ G3 (mạnh) lên G4 (nghiêm trọng). Còn theo phía Anh, cơn bão mặt trời này thậm chí có thể đạt ngưỡng tối đa G5, tức mức "cực đoan".

"Dựa trên quan sát vệ tinh, chúng tôi dự đoán đây sẽ là vụ lớn", theo Hiệp hội Địa chất Anh. "Những chỉ số ban đầu, chẳng hạn từ việc đo đạc hạt năng lượng mặt trời trên mặt đất, cơn bão này thuộc dạng lớn nhất kể từ năm 2005", theo Hiệp hội Địa chất Anh.

Bão địa từ là kết quả đến từ mặt trời tăng cường hoạt động động và phóng thích các hạt điện tích. Những hạt điện tích này có thể gây nhiễu GPS và các vệ tinh viễn thông trên quỹ đạo trái đất, thậm chí còn đi xa hơn khi can thiệp vào hoạt động của các thiết bị trên mặt đất nếu chúng thành công xâm nhập vào khí quyển địa cầu.

Trên thực tế, mức độ nguy hiểm của bão mặt trời đã buộc phi thuyền Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos phải hủy phóng tên lửa New Glenn đưa 2 tàu vũ trụ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đến sao Hỏa. Đến sáng nay (14.11 giờ Việt Nam), tên lửa đã được phóng thành công, theo AFP.

Tháng 10.2024, NASA thông báo mặt trời đạt đỉnh chu kỳ hoạt động của nó, đánh dấu giai đoạn mạnh mẽ nhất trong chu kỳ 11 năm. Tuy nhiên, dựa trên thông tin mới nhất, hoạt động của mặt trời sẽ không sớm "hạ nhiệt".

Việc xác định thời điểm bão ập đến, hoặc mức độ mạnh đến đâu của nó, vẫn là vấn đề gây khó khăn cho các chuyên gia trái đất.