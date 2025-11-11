Phát hiện dấu vết bí ẩn của sự sống ở nơi không ngờ đến





Bùn serpentinite xanh từ mẫu trầm tích núi lửa ảnh: Đại học Bremen

Mẫu trầm tích có dấu vết sinh học được lấy từ bùn núi lửa gần Rãnh Mariana, ở độ sâu gần 3.000 m và chứa chất béo từ những sinh vật đầy bí ẩn, theo báo cáo đăng trên chuyên san Communications Earth & Environment.

Với độ kiềm cực cao, pH lên tới 12 và thuộc nhóm cao nhất từng ghi nhận trong một hệ sinh thái tự nhiên, lớp bùn nghèo dinh dưỡng này có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp với da. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu giờ đây xác nhận lại có sự sống dưới dạng vi khuẩn tồn tại ở đây.

"Thật phấn khích khi có thể hiểu thêm về môi trường vi sinh đặc biệt như thế này, vì chúng tôi nghi ngờ khả năng sự sống nguyên thủy có thể đã hình thành ở những nơi tương tự", theo tiến sĩ Florence Schubotz của Đại học Bremen (Đức).

Nhà nghiên cứu bày tỏ sự ngạc nhiên khi sự sống vẫn có thể tồn tại trong điều kiện cực đoan, như trong điều kiện độ kiềm cao, hàm lượng carbon hữu cơ thấp, môi trường lẽ ra gần như không thể dung dưỡng bất kỳ sinh vật nào.

Nhà địa chất học Palash Kumawat của Đại học Bremen và các đồng sự đã phân tích 2 trong 9 lõi trầm tích bùn núi lửa thu hoạch được trong chuyến khảo sát bằng tàu nghiên cứu R/V Sonne năm 2022.

Phần đáy của một lõi lấy từ núi lửa Pacman chứa chủ yếu là khoáng chất serpentinite và một ít khoáng chất brucit, hầu như không bị nước biển xâm thực, nên vẫn giữ được màu xanh lam rực rỡ.

Tại đây, chuyên gia Kumawat và đội ngũ của mình đã tìm được chất béo từ màng tế bào vi khuẩn và vi khuẩn cổ, vốn đóng vai trò là lá chắn đầu tiên của vi khuẩn chống chọi môi trường độ kiềm cao.

Các nhà nghiên cứu giải thích tình trạng gần như nguyên vẹn của các phân tử chất béo cho thấy nhiều cộng đồng vi sinh vật vẫn đang sinh tồn tại đây. Các phân tử này cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về loài giữa trầm tích đáy biển và lớp bùn serpentinite.