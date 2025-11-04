Vũ trụ có lẽ sinh ra bên trong một hố đen?

Xuất hiện giả thuyết mới nhằm giải thích sự khai sinh của vũ trụ ảnh: nasa

Trong gần 100 năm qua, thuyết về sự kiện Big Bang luôn được con người cho rằng là cách vũ trụ được sinh ra. Giả thuyết này mô tả khoảnh khắc khi toàn bộ không gian, thời gian và năng lượng được sinh ra từ một điểm đơn vô cùng đậm đặc.

Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không phải như vậy? Liệu sẽ như thế nào nếu vũ trụ không "bùng nổ" từ hư vô, mà thực ra bắt nguồn từ một trạng thái hoàn toàn khác?

Đó là ý tưởng mới đến từ nhóm các nhà vật lý học dẫn đầu là giáo sư Enrique Gaztañaga của Viện Vũ trụ học và Lực hấp dẫn thuộc Đại học Portsmouth. Trong báo cáo đăng trên Physical Review D, họ thảo luận về cái gọi là "cú nảy lực hấp dẫn" để thay thế sự kiện Big Bang bằng một chu kỳ tự nhiên, tiếp diễn, của sự sụp đổ và tái sinh.

Sự chấm dứt lại là khởi đầu mới

Theo giả thuyết mới, vũ trụ có lẽ từng tồn tại bên trong một hố đen khổng lồ, hình thành trong một "vũ trụ mẹ" lớn hơn. Khi vật chất sụp đổ vào trong, các quy luật cơ học lượng tử, vốn chi phối hành vi của các hạt nhỏ nhất, sẽ không cho phép toàn bộ vật chất chiếm cùng một trạng thái.

Quá trình đó tạo nên áp suất, ngăn chặn sự sụp đổ trước thời điểm hình thành điểm kỳ dị. Năng lượng bị mắc kẹt trong hố đen sau đó sẽ bật ngược ra ngoài trong một vụ giãn nở dữ dội, tạo ra một vũ trụ mới.

Nói cách khác, vũ trụ mà chúng ta đang sống có thể là hậu duệ của một vũ trụ trước đó vốn từng sụp đổ dưới chính lực hấp dẫn của nó. Các nhà nghiên cứu gọi giả thuyết này là mô hình vũ trụ sinh ra từ hố đen.

Mô hình kết hợp 2 trong số lực bí ẩn nhất của tự nhiên, gồm lực hấp dẫn và cơ học lượng tử, từ đó cho thấy 2 lực này có thể cùng lúc di chuyển đồng thời, thay vì đối kháng lẫn nhau.