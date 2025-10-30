Hình ảnh mới đầy choáng ngợp về Dải Ngân hà

ảnh: ICRAR

Bức ảnh tuyệt vời này đã ghi lại hình ảnh của Dải Ngân hà từ góc nhìn của Nam bán cầu, phơi bày thiên hà của chúng ta xuyên suốt một phạm vi trải rộng của sóng vô tuyến, theo Phys.org hôm 29.10.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Publications of the Astronomical Society of Australia, hình ảnh cung cấp cho các nhà thiên văn học những phương pháp mới để nghiên cứu sự khai sinh, tiến hóa và chết đi của các ngôi sao trong Dải Ngân hà.

Tác giả báo cáo Silvia Mantovanini, nghiên cứu sinh Đại học Curtin ở Perth (Úc), đã dành 18 tháng và hơn 40.000 giờ để xây dựng hình ảnh nhờ vào các siêu máy tính của Trung tâm Nghiên cứu Siêu máy tính Pawsey cùng thành phố để xử lý và tổng hợp dữ liệu từ hai cuộc khảo sát lớn.

Để thực hiện khảo sát, các chuyên gia sử dụng kính viễn vọng Murchison Widefield Array (MWA) tại Inyarrimanha Ilgari Bundara (Tây Úc), Đài quan sát vô tuyến Murchison của CSIRO trên lãnh thổ Wajarri Yamaji (Tây Úc). Thời gian tiến hành diễn ra trong 28 đêm từ năm 2013 đến 2014, và 113 đêm từ năm 2018 đến 2020.

Hình ảnh mới tập trung vào Dải Ngân hà mang đến độ phân giải cao gấp đôi, độ nhạy gấp mười lần và bao phủ diện tích gấp đôi so với ảnh GLEAM được công bố năm 2019. Công trình đã mở ra cơ hội nghiên cứu chi tiết và toàn diện hơn về Dải Ngân hà, cung cấp cho các nhà thiên văn học một kho dữ liệu phong phú và những thông tin mới về thiên hà của chúng ta.

Nghiên cứu của tác giả Mantovanini tập trung vào các tàn tích siêu tân tinh, chỉ cụm các đám mây khí và năng lượng còn sót lại sau khi một ngôi sao nổ tung vào cuối vòng đời của nó.

Hình ảnh trên cho phép các nhà thiên văn học phân biệt được đám mây khí bao quanh các ngôi sao mới sinh, và phần còn lại của những ngôi sao chết.