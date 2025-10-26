'Sát thủ' hành tinh phía sau điểm mù nguy hiểm

Các nhà thiên văn học phát hiện tiểu hành tinh 2025 SC79 có hành trình được che chắn bởi ánh sáng từ mặt trời ảnh: Carnegie Science

Hàng triệu tiểu hành tinh đang lao nhanh trong hệ mặt trời. Đây là những tàn tích đá còn sót lại từ thuở sơ khai của Thái Dương hệ, và không ít cá thể nhận được sự chú ý đặc biệt của các nhà thiên văn học khi quỹ đạo đưa chúng đến gần trái đất.

May mắn là cho đến nay, đa số các tiểu hành tinh thường bị phát hiện trước thời điểm tiếp cận địa cầu. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu giới chuyên gia thất bại?

Nguy cơ trên hoàn toàn có thể xảy đến với các tiểu hành tinh có biệt danh "chạng vạng", tức những đối tượng núp mình đằng sau ánh sáng chói lóa của mặt trời, khiến việc phát hiện và theo dõi hành trình của chúng trở nên khó khăn hơn bình thường.

Trong một phát hiện mới, các nhà nghiên cứu đã nhận dạng một tiểu hành tinh thuộc nhóm "chạng vạng", được đặt tên 2025 SC79. Đây cũng là tiểu hành tinh có tốc độ di chuyển nhanh thứ hai từng được ghi nhận, chỉ mất 128 ngày để hoàn tất vòng quay quanh mặt trời, theo Gizmodo hôm 25.10 dẫn thông báo từ Viện Khoa học Carnegie (Mỹ).

Các sát thủ 'ninja'

Nhà thiên văn Scott Sheppard thuộc Viện Khoa học Carnegie là người đầu tiên phát hiện 2025 SC79 hồi tháng 9 nhờ vào Kính thiên văn Blanco 4 m ở Chile. Sau đó, các kính thiên văn Gemini và Magellan cũng lần lượt xác nhận phát hiện này.

2025 SC79 được ước tính có đường kính khoảng 700 m. Với kích thước này cùng quỹ đạo cực nhanh quanh mặt trời của nó, chúng ta đã thành công "lật mặt"một trong những thành viên của nhóm tiểu hành tinh "chạng vạng", vốn ẩn núp như các ninja, và đồng thời cũng là một "sát thủ hành tinh".

"Những tiểu hành tinh nguy hiểm nhất trên thực tế chính là những tiểu hành tinh khó phát hiện nhất", Gizmodo dẫn lời ông Sheppard.

Phần lớn các tiểu hành tinh được phát hiện trong bóng tối của đêm đen. Thế nhưng, những tiểu hành tinh gần mặt trời lại chỉ có thể nhận dạng vào lúc chạng vạng.

Điều đó mang đến thách thức lớn cho những nhà thiên văn học như ông Sheppard, những người đang tìm cách phát hiện sớm các mối đe dọa gần trái đất.

Dù con người chẳng thể làm được gì trong việc kiểm soát vị trí tự nhiên của các tiểu hành tinh, ông Sheppard hy vọng nỗ lực nghiên cứu sâu hơn 2025 SC79 có thể giúp tìm ra những thông tin hữu ích về cấu tạo của nó, cũng như liệu tiểu hành tinh này cung cấp được manh mối hữu ích nào để phát hiện các thiên thể vật thể tương tự trong tương lai hay không.