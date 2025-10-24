Phát hiện siêu trái đất gợi manh mối cho hành trình tìm kiếm sự sống

Mô phỏng hành tinh GJ 251c bên cạnh GJ 251 b và sao trung tâm ảnh: University of California, Irvine

Hành tinh GJ 251c thuộc về hệ của sao lùn đỏ cách chúng ta 18,2 năm ánh sáng trong phạm vi chòm sao Song Tử. Với khối lượng gấp khoảng 4 lần địa cầu, hành tinh này được xếp vào nhóm siêu trái đất, thuật ngữ chỉ những hành tinh đá, kích thước và khối lượng lớn hơn hành tinh của chúng ta.

"Dù vẫn chưa thể xác nhận sự tồn tại của khí quyển hoặc sự sống trên GJ 251c, chúng tôi cho rằng đây là ứng viên đầy hứa hẹn cho các nghiên cứu trong tương lai", theo giáo sư Suvrath Mahadevan của Đại học bang Pennsylvania (Mỹ).

Trong vùng có khả năng dung dưỡng sự sống, còn gọi là vùng Goldilock, điều kiện ở đây vừa đủ để cho phép nước dạng lỏng tồn tại trên bề mặt một hành tinh với khí quyển phù hợp.

Theo báo cáo trên chuyên san The Astronomical Journal, hành tinh trên được phát hiện nhờ vào hoạt động quan sát trải dài suốt hơn 20 năm.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm được một hành tinh khác cùng hệ, tên GJ 251b, được phát hiện năm 2020 và mất khoảng 14 ngày để hoàn tất vòng quay quanh sao trung tâm ở khoảng cách 12,2 triệu km.

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ các kính viễn vọng trên toàn cầu, đội ngũ các nhà thiên văn học, bao gồm giáo sư Mahadevan, đã nắm được thông tin chính xác để hoàn thiện các phép đo vận tốc hướng tâm của GJ 251b.

Kế đến, nhóm kết hợp dữ liệu cũ với những quan sát mới có độ chính xác cao nhờ vào thiết bị HPF, quang phổ kế hồng ngoại được lắp cho kính thiên văn Hobby-Eberly ở bang Texas (Mỹ).

Thông qua đó, các nhà khoa học đã phát hiện thêm tín hiệu hành tinh thứ hai. Đó là một hành tinh có khối lượng gấp 4 lần Trái Đất, mất 54 ngày để hoàn tất vòng quay quanh sao trung tâm.