Vật thể bí ẩn rơi xuống Tây Úc có thể là mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc

Mảnh vỡ được tìm thấy ở Tây Úc hôm 18.10 ảnh: Lực lượng Cảnh sát sát Tây Úc

Cảnh sát bang Tây Úc đã đến nơi và ghi nhận vụ việc. Cơ quan Hàng không Úc cũng đến và cho hay sẽ tiến hành phân tích kỹ thuật thêm nhằm xác định nguồn gốc của vật thể bí ẩn, Space.com đưa tin hôm 21.10.

Tuy nhiên, dựa trên bề ngoài, các chuyên gia cho rằng vật thể lạ nhiều khả năng được làm từ sợi carbon và có thể là một phần của tên lửa.

Trong một bài đăng blog hôm 20.10, nhà phân tích chuyên về không gian Marco Langbroek cho hay vật thể có hình dáng giống một thùng áp suất được bọc bằng composite (COPV), loại được dùng để chứa các chất khí và lỏng áp suất cao trong tên lửa đẩy. COPV thường không bị tiêu hủy khi quay về khí quyển Trái Đất.

"Vật thể còn đang cháy vào thời điểm được phát hiện, vốn là điều bất thường và trái ngược những gì thường thấy ở các mảnh vỡ vũ trụ", chuyên gia Langbroek phân tích. Điều này cho thấy có thể đã xảy ra một vụ va chạm rất gần đây nếu nó thực sự là rác không gian.

Langbroek tin rằng đây có thể là rác không gian đến từ quỹ đạo trái đất, và ông đề cập tên một ứng viên tiềm năng nhất: tầng trên của tên lửa Tiệp Long 3 của Trung Quốc. Tên lửa này đã quay lại khí quyển vào ngày 18.10.

"Vật thể trên có thể là (một phần đáng kể) của tầng trên của tên lửa, dựa trên kích thước của vật thể qua ảnh chụp (và cũng do tầng trên của tên lửa được cho dùng nhiên liệu rắn)", theo ông Langbroek, giảng viên Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan).

Trước khi đưa ra cái tên Tiệp Long 3, chuyên gia Hà Lan đã rà soát một số vật thể không gian có thể liên quan đến mảnh vỡ ở Tây Úc.