Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Vai trò kỳ lạ của ngộ độc chì trong sự thắng thế của tổ tiên loài người

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
18/10/2025 12:14 GMT+7

Việc ngộ độc chì xảy ra cho các loài người cổ đại có thể mang đến cho tổ tiên người hiện đại cơ hội sinh tồn vượt trội so với các loài người khác, cụ thể là năng lực chống chịu tốt hơn trước ô nhiễm chì.

Vai trò kỳ lạ của ngộ độc chì trong sự thành công của lòai người - Ảnh 1.

Mô hình người Neanderthal ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Mỹ tại Washington D.C

ảnh: thụy miên

Một đội ngũ các nhà nghiên cứu quốc tế đã phân tích hàm lượng chì trong 51 chiếc răng của các loài người khác nhau, với mẫu vật cổ xưa nhất có niên đại khoảng 1,8 triệu năm, theo Đài ABC News hôm 17.10.

Kết quả cho thấy 73% các mẫu răng của loài người Homo sapiens, Neanderthal và các loài Homo đã tuyệt chủng khác, đều có dấu hiệu ngộ độc chì.

Dựa trên phát hiện đó, các nhà nghiên cứu khoa học đưa ra giả thuyết rằng loài người Homo sapiens trong quá trình tiến hóa đã có khả năng chống chịu tốt hơn trước những ảnh hưởng của kim loại này so với loài người Neanderthal, vốn tuyệt chủng khoảng 40.000 năm trước.

Ngộ độc chì có liên quan đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm bệnh tim mạch, rối loạn học tập, thậm chí cả hành vi phạm tội. Nếu nguồn phơi nhiễm ngày nay đến từ nhiên liệu hóa thạch, sơn chứa chì và các loại ô nhiễm khác, các loài người cổ đại lại tiếp xúc kim loại chì qua các con đường khác.

"Các quá trình diễn ra trong môi trường như khí thải xuất phát từ núi lửa hoạt động, cháy rừng, xói mòn và các quá trình phong hóa có thể dẫn đến sự tích tụ chì ở những khu vực nhỏ hoặc chì bị phát tán vào môi trường, đặc biệt là ở những nguồn nước, lưu vực", theo báo cáo.

Đội ngũ các nhà khoa học phát hiện não bộ của loài Homo sapiens và loài Neanderthal có sự khác biệt rõ rệt, dường như ảnh hưởng đến sự tác động của chì.

Cụ thể phiên bản gien NOVA1 ở loài Neanderthal khi tiếp xúc với chì, kim loại nặng đã làm gián đoạn hoạt động của một gien khác gọi là FOXP2, vốn là gien quan trọng đối với sự phát triển khả năng nói và ngôn ngữ ở con người.

Các nhà nghiên cứu cho thấy sự khác biệt trên có thể đã mang lại lợi thế tiến hóa cho người Homo sapiens so với người Neanderthal.

Người Neanderthal và người hiện đại đã có con với nhau từ 140.000 năm trước

Tin liên quan

Quầng sáng bí ẩn ở lõi Dải Ngân hà mang đến lời giải về vũ trụ

Quầng sáng bí ẩn ở lõi Dải Ngân hà mang đến lời giải về vũ trụ

Hiện có một quầng sáng bí ẩn đến từ trung tâm Dải Ngân hà của chúng ta, và các nhà khoa học cho rằng có thể giúp hóa giải những bí ẩn sâu xa nhất của vũ trụ.

Phát hiện vật thể đen bí ẩn ở rìa vũ trụ

Hóa thạch ‘quái vật biển’ còn nguyên da 240 triệu năm tuổi

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc chì người Homo sapiens Người Neanderthal phơi nhiễm chì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận