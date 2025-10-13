Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện vật thể đen bí ẩn ở rìa vũ trụ

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
13/10/2025 13:30 GMT+7

Với việc huy động hệ thống kính viễn vọng trên toàn cầu để tạo ra 'siêu kính viễn vọng', các nhà thiên văn học phát hiện một vật thể đen có khối lượng thấp nhất và chưa từng được quan sát trước đó trong vũ trụ.

Phát hiện vật thể đen bí ẩn ở rìa vũ trụ: Khám phá điều chưa từng thấy - Ảnh 1.

Ảnh chụp vật thể đen được tổng hợp từ hệ thống các kính viễn vọng vô tuyến trên toàn thế giới

ảnh: Đại học California ở Davis

Vật chất tối được cho là chiếm hơn 80% trong toàn bộ vật chất của vũ trụ, nhưng nó là gì vẫn là một bí ẩn cho đến nay. Giờ đây, các nhà thiên văn học phát hiện một vật thể đen có thể cung cấp manh mối quan trọng cho câu trả lời trên.

Trong hai báo cáo mới được đăng trên Nature AstronomyMonthly Notices of the Royal Astronomical Society, các nhà thiên văn học cho hay họ đã tìm được một vật thể có khối lượng thấp ở vùng rìa cổ đại của vũ trụ.

Sau nhiều thẩm định, đội ngũ chuyên gia gọi đây là vật thể có khối lượng thấp nhất từng được phát hiện nhờ vào kỹ thuật thấu kính hấp dẫn.

"Đó là một thành tựu ấn tượng khi xác định được một vật thể khối lượng thấp với khoảng cách cực xa", theo đồng tác giả - nhà thiên văn học Chris Fassnacht của Đại học California ở Davis (Mỹ).

Ông khẳng định việc tìm ra những vật thể khối lượng thấp như thế đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tìm hiểu tính chất của vật chất tối.

Dù được xem có khối lượng nhỏ, vật thể đen trên có trọng lượng gấp hơn 1 triệu lần so với mặt trời. Đối tượng này đang nằm cách trái đất khoảng 10 tỉ năm ánh sáng, thời điểm vũ trụ mới vài tỉ năm tuổi.

Để tìm ra vật thể đen chưa từng phát hiện trước đó, các nhà nghiên cứu kết hợp dữ liệu quan sát được từ các kính viễn vọng vô tuyến trên khắp thế giới, bao gồm VLBA ở bang Hawaii (Mỹ), và EVN ở châu Âu.

Cùng nhau, các kính viễn vọng trên mặt đất đã tạo ra một "siêu viễn vọng kính lớn ngang ngửa trái đất" và thành công xác định được mục tiêu cách địa cầu khoảng 10 tỉ năm ánh sáng.

Tin liên quan

Phát hiện một thứ gì đó khổng lồ chuyển động gần lõi trái đất

Phát hiện một thứ gì đó khổng lồ chuyển động gần lõi trái đất

Một đội ngũ các nhà địa vật lý học thông báo tìm ra bằng chứng cho thấy đã có một thứ gì đó khổng lồ chuyển động thật sâu trong lòng trái đất.

Phát hiện hành tinh lang thang lớn nhanh như 'Thánh Gióng'

Hóa thạch ‘quái vật biển’ còn nguyên da 240 triệu năm tuổi

Khám phá thêm chủ đề

vật thể đen Vật chất tối rìa vũ trụ kính viễn vọng vô tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận