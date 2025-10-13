Phát hiện vật thể đen bí ẩn ở rìa vũ trụ

Ảnh chụp vật thể đen được tổng hợp từ hệ thống các kính viễn vọng vô tuyến trên toàn thế giới ảnh: Đại học California ở Davis

Vật chất tối được cho là chiếm hơn 80% trong toàn bộ vật chất của vũ trụ, nhưng nó là gì vẫn là một bí ẩn cho đến nay. Giờ đây, các nhà thiên văn học phát hiện một vật thể đen có thể cung cấp manh mối quan trọng cho câu trả lời trên.

Trong hai báo cáo mới được đăng trên Nature Astronomy và Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, các nhà thiên văn học cho hay họ đã tìm được một vật thể có khối lượng thấp ở vùng rìa cổ đại của vũ trụ.

Sau nhiều thẩm định, đội ngũ chuyên gia gọi đây là vật thể có khối lượng thấp nhất từng được phát hiện nhờ vào kỹ thuật thấu kính hấp dẫn.

"Đó là một thành tựu ấn tượng khi xác định được một vật thể khối lượng thấp với khoảng cách cực xa", theo đồng tác giả - nhà thiên văn học Chris Fassnacht của Đại học California ở Davis (Mỹ).

Ông khẳng định việc tìm ra những vật thể khối lượng thấp như thế đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tìm hiểu tính chất của vật chất tối.

Dù được xem có khối lượng nhỏ, vật thể đen trên có trọng lượng gấp hơn 1 triệu lần so với mặt trời. Đối tượng này đang nằm cách trái đất khoảng 10 tỉ năm ánh sáng, thời điểm vũ trụ mới vài tỉ năm tuổi.

Để tìm ra vật thể đen chưa từng phát hiện trước đó, các nhà nghiên cứu kết hợp dữ liệu quan sát được từ các kính viễn vọng vô tuyến trên khắp thế giới, bao gồm VLBA ở bang Hawaii (Mỹ), và EVN ở châu Âu.

Cùng nhau, các kính viễn vọng trên mặt đất đã tạo ra một "siêu viễn vọng kính lớn ngang ngửa trái đất" và thành công xác định được mục tiêu cách địa cầu khoảng 10 tỉ năm ánh sáng.