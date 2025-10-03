Phát hiện hành tinh lang thang lớn nhanh như 'Thánh Gióng'

Mô phỏng hành tinh lang thang Cha 1107-7626 có tốc độ tăng trưởng đáng nể ảnh: eso

Hành tinh lang thang, tức không có sao trung tâm, được gọi tên Cha 1107-7626 và nằm ngoài phạm vi hệ mặt trời.

Được phát hiện vào năm 2000, các hành tinh lang thang gây tò mò cho giới khoa học về cuộc hành trình đơn độc của chúng trong vũ trụ.

Theo một số giả thuyết, đây là những hành tinh bị tống khỏi hệ sao ban đầu. Ước tính sơ bộ cho thấy có thể có hàng tỉ đến hàng nghìn tỉ hành tinh lang thang trong Dải Ngân hà, nhưng đến nay vẫn chưa hành tinh nào đủ sức đi vào "tá túc" ở hệ mặt trời.

Cha 1107-7626 đang ở cách trái đất khoảng 620 năm ánh sáng, thuộc phạm vi Chòm sao Yển Diên.

Hành tinh có khối lượng lớn gấp 5 đến 10 lần sao Mộc, hành tinh lớn nhất của Thái Dương hệ. Và Cha 1107-7626 đang lớn nhanh như thổi, tính từng phút, theo báo cáo đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal Letters.

Đồng tác giả báo cáo Aleks Scholz, nhà thiên văn học của Đại học St. Andrews ở Scotland, cho hay Cha 1107-7626 vẫn trong giai đoạn hình thành, ước tính từ 1 đến 2 triệu năm tuổi, tức còn trong thời kỳ sơ sinh.

Để dễ so sánh, các hành tinh của hệ mặt trời hiện khoảng 4,5 tỉ năm tuổi.

Theo quan sát của đội ngũ các nhà nghiên cứu, Cha 1107-7626 được bao quanh bởi một đĩa khí và bụi gọi là quá trình bồi tụ vật chất. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của hành tinh lại không cố định.

Dữ liệu quan sát từ kính thiên văn VLT của Đài quan sát Nam Âu tại sa mạc Atacama (Chile) kết hợp với kính James Webb trong không gian cho thấy hành tinh này đang "ngốn ngấu" vật chất nhanh gấp 8 lần so với vài tháng trước.

Hiện tốc độ bồi tụ vật chất của nó đạt đến mức kỷ lục 6,6 tỉ tấn/giây, cao nhất từng được ghi nhận đối với bất kỳ hành tinh lang thang nào từng quan sát được trước đó.

Sự tăng trưởng đột ngột của Cha 1107-7626 được cho giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và tiến hóa đầy hỗn loạn của các hành tinh thuở sơ khai.