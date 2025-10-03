Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện hành tinh lang thang lớn nhanh như 'Thánh Gióng'

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
03/10/2025 15:42 GMT+7

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh lang thang có hành vi bất thường khi tăng trưởng ở mức độ kỷ lục, chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ hành tinh nào thuộc dạng này trước đó.

- Ảnh 1.

Mô phỏng hành tinh lang thang Cha 1107-7626 có tốc độ tăng trưởng đáng nể

ảnh: eso

Hành tinh lang thang, tức không có sao trung tâm, được gọi tên Cha 1107-7626 và nằm ngoài phạm vi hệ mặt trời.

Được phát hiện vào năm 2000, các hành tinh lang thang gây tò mò cho giới khoa học về cuộc hành trình đơn độc của chúng trong vũ trụ.

Theo một số giả thuyết, đây là những hành tinh bị tống khỏi hệ sao ban đầu. Ước tính sơ bộ cho thấy có thể có hàng tỉ đến hàng nghìn tỉ hành tinh lang thang trong Dải Ngân hà, nhưng đến nay vẫn chưa hành tinh nào đủ sức đi vào "tá túc" ở hệ mặt trời.

Cha 1107-7626 đang ở cách trái đất khoảng 620 năm ánh sáng, thuộc phạm vi Chòm sao Yển Diên.

Hành tinh có khối lượng lớn gấp 5 đến 10 lần sao Mộc, hành tinh lớn nhất của Thái Dương hệ. Và Cha 1107-7626 đang lớn nhanh như thổi, tính từng phút, theo báo cáo đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal Letters.

Đồng tác giả báo cáo Aleks Scholz, nhà thiên văn học của Đại học St. Andrews ở Scotland, cho hay Cha 1107-7626 vẫn trong giai đoạn hình thành, ước tính từ 1 đến 2 triệu năm tuổi, tức còn trong thời kỳ sơ sinh.

Để dễ so sánh, các hành tinh của hệ mặt trời hiện khoảng 4,5 tỉ năm tuổi.

Theo quan sát của đội ngũ các nhà nghiên cứu, Cha 1107-7626 được bao quanh bởi một đĩa khí và bụi gọi là quá trình bồi tụ vật chất. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của hành tinh lại không cố định.

Dữ liệu quan sát từ kính thiên văn VLT của Đài quan sát Nam Âu tại sa mạc Atacama (Chile) kết hợp với kính James Webb trong không gian cho thấy hành tinh này đang "ngốn ngấu" vật chất nhanh gấp 8 lần so với vài tháng trước.

Hiện tốc độ bồi tụ vật chất của nó đạt đến mức kỷ lục 6,6 tỉ tấn/giây, cao nhất từng được ghi nhận đối với bất kỳ hành tinh lang thang nào từng quan sát được trước đó.

Sự tăng trưởng đột ngột của Cha 1107-7626 được cho giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và tiến hóa đầy hỗn loạn của các hành tinh thuở sơ khai.

Tin liên quan

Phát hiện một thứ gì đó khổng lồ chuyển động gần lõi trái đất

Phát hiện một thứ gì đó khổng lồ chuyển động gần lõi trái đất

Một đội ngũ các nhà địa vật lý học thông báo tìm ra bằng chứng cho thấy đã có một thứ gì đó khổng lồ chuyển động thật sâu trong lòng trái đất.

Trục vớt kho báu từ xác tàu ngoài khơi Florida

Phát hiện hành tinh không cần mặt trời vẫn bao phủ 'ánh sáng thần tiên'

Khám phá thêm chủ đề

hành tinh lang thang Cha 1107-7626 chòm sao Yển Diên kính James Webb
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận