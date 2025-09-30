Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện hành tinh không cần mặt trời vẫn bao phủ 'ánh sáng thần tiên'

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
30/09/2025 11:36 GMT+7

Dữ liệu mới của kính James Webb cho thấy một hành tinh lạc loài với sự kết hợp đầy sắc màu của các bước sóng ánh sáng, những cơn bão quần đảo và hiện tượng cực quang tuyệt đẹp.

Phát hiện hành tinh lang thang không cần mặt trời với ánh sáng thần tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa về hành tinh SIMP-0136

ảnh: NASA

Đó là điều mà báo cáo gần đây công bố trên chuyên san Astronomy & Astrophysics muốn đề cập, theo đó một đội ngũ các nhà khoa học quốc tế đã sử dụng kính James Webb của NASA để phân tích thành phần khí quyển của một hành tinh đang lang thang gần trái đất.

Có tên SIMP-0136, hành tinh cách trái đất khoảng 20 năm ánh sáng, với khối lượng gấp 12,7 lần sao Mộc và bán kính lớn hơn khoảng 1,2 lần.

Bên cạnh đó, SIMP-0136 chỉ mất 2,4 giờ để hoàn thành một vòng xoay quanh trục, cho phép các nhà nghiên cứu có thời gian quan sát đầy đủ mọi khía cạnh của hành tinh.

Cuộc nghiên cứu hứa hẹn giúp các nhà thiên văn học hiểu thêm về các hành tinh lang thang.

Như đã đề cập ở trên, hành tinh SIMP-0136 là một hành tinh lang thang, tức không đang xoay quanh bất kỳ ngôi sao nào.

Được phát hiện vào năm 2000, các hành tinh lang thang gây tò mò cho giới khoa học về cuộc hành trình đơn độc của chúng trong vũ trụ.

Theo một số giả thuyết, đây là những hành tinh bị tống khỏi hệ sao ban đầu. Ước tính sơ bộ cho thấy có thể có hàng tỉ đến hàng nghìn tỉ hành tinh lang thang trong Dải Ngân hà, nhưng đến nay vẫn chưa hành tinh nào đủ sức đi vào "tá túc" ở hệ mặt trời.

Tác dụng khác của cực quang

Trong quá trình quan sát bằng kính James Webb, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một số bất ngờ. Một trong số này chính là hiện tượng nghịch nhiệt diễn ra trong khí quyển SIMP-0136, tức là nhiệt độ tăng dần theo độ cao.

Điều này trái ngược với địa cầu, nơi không khí thường lạnh dần khi lên cao. Đội ngũ chuyên gia cho hay nguyên nhân đằng sau tình trạng đảo ngược nhiệt độ đến từ cực quang, vốn hình thành khi các hạt điện từ va chạm với bầu khí quyển hành tinh.

"Hiện tượng cực quang được xác định không chỉ đẹp đẽ mà còn đủ mạnh để làm nóng tầng trên của khí quyển", theo báo cáo.

Như vậy, SIMP-0136 cho phép các nhà khoa học kết luận lần đầu tiên cực quang được xác định là nguồn năng lượng chính trên một hành tinh lang thang.

Khám phá thêm chủ đề

Hành tinh Cực quang hành tinh lang thang kính James Webb
