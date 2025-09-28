Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Mặt trăng đang dần xa trái đất

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
28/09/2025 07:51 GMT+7

Nhờ vào kỹ thuật đo đạc bằng tia laser, các nhà khoa học xác định được mỗi năm mặt trăng lại trôi xa khỏi trái đất thêm 3,8 cm.

Mặt trăng đang dần xa trái đất- Ảnh 1.

Bức ảnh chụp từ mặt trăng về hướng trái đất trong sứ mệnh Apollo 8 (1968) của NASA

ảnh: nasa

Các nhà khoa học đã đo được khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng nhờ vào kỹ thuật đo đạc quãng đường tia laser chiếu vào và bật lại từ những tấm gương đặc biệt được các tàu thăm dò và phía phi hành gia đặt trên mặt trăng, theo Space.com hôm 27.9.

Trên thực tế, khoảng cách trái đất – mặt trăng thay đổi trong tháng khi vệ tinh tự nhiên của địa cầu hoàn tất vòng xoay của nó.

Thông thường, khoảng cách này là 385.000 km, nhưng có thể thay đổi đến 20.000 km trong quá trình mặt trăng chuyển động quanh trái đất và bị ảnh hưởng bởi lực của thủy triều.

Và lực thủy triều cũng là nguyên nhân chính khiến mặt trăng đang ngày càng rời xa trái đất.

Các nhà khoa học tính toán được lực hấp dẫn đến từ mặt trăng mạnh hơn khoảng 4% ở mặt đối diện trái đất so với phía còn lại. Chính lực thủy triều làm cho các đại dương chuyển động bên trong cái gọi là 2 "bầu nước", một ở mặt khóa chặt với trái đất, và cái còn lại nằm phần bên kia.

Trong lúc trái đất xoay quanh trục, 2 bầu nước cũng di chuyển trong tình trạng tiếp tục cố gắng hướng về phía mặt trăng vì ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ vệ tinh tự nhiên của trái đất. Cùng lúc, 2 bầu nước tạo ra lực hấp dẫn ngược lại, không chỉ kéo mặt trăng về hướng trái đất và còn đẩy mặt trăng tiến lên phía trước trong quỹ đạo.

Theo thời gian, lực hấp dẫn từ khối nước lệch về phía trước kéo mặt trăng đi nhanh hơn, khiến nó trôi xa khỏi trái đất, dù với tốc độ chậm rãi.

Trong quá trình bị đẩy ra xa, mặt trăng nó nhận thêm động lượng. Và do sự thay đổi đến từ tác động ở phía trái đất, địa cầu vì vậy cũng phải quay chậm lại, khiến mỗi ngày trên trái đất lại nhỉnh hơn trước.

Dù vậy, những thay đổi này rất nhỏ, chỉ thêm 3,8 cm mỗi năm so với 384.000 km của tổng khoảng cách. Tóm lại, trái đất vẫn tiếp tục có nhật thực, thủy triều và 24 giờ mỗi ngày trong hàng triệu năm tới.

