Tín hiệu bí ẩn từ ngoài Dải Ngân hà vừa đến trái đất

Mô phỏng một vụ nổ tia gamma ảnh: nasa

Tín hiệu bí ẩn vừa được phát hiện thuộc hiện tượng Bùng phát tia gamma (GRB) nằm trong số một vài vụ nổ phóng thích năng lượng dữ dội nhất trong vũ trụ, và được các nhà thiên văn học xác định đến từ những thiên hà xa xôi, theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

GRB thường xảy ra khi lõi của một ngôi sao khổng lồ sử dụng hết nhiên liệu nhiệt hạch và sụp đổ dưới trọng lượng của nó, phóng thích nguồn năng lượng hủy diệt.

Tuy nhiên, giờ đây, các nhà thiên văn học cho thấy đã tìm thấy một GRB hoàn toàn nằm ngoài mọi quy luật từng biết: GRB đó lặp lại nhiều lần chỉ trong một ngày, giống như hiện tượng của một ngôi sao vừa chết, rồi lại được hồi sinh, rồi lại tiêu vong, cứ thế tuần hoàn nhiều lần.

Hiện tượng trên được đặt tên là GRB 250702B, do các kính thiên văn Fermi của NASA và kính thiên văn - vệ tinh Einstein của Trung Quốc lần lượt phát hiện và xác định nó xuất phát từ ngoài Dải Ngân hà.

"Sự kiện trên chưa từng xuất hiện trong 50 năm quan sát GRB", trang Futurism hôm 13.9 dẫn lời nhà thiên văn học Antonio Martin-Carrillo của Đại học Dublin (Ireland) và là đồng tác giả báo cáo vừa đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal Letters mô tả chi tiết về phát hiện mới.

"GRB là những sự kiện hủy diệt (trong vòng vài giây có thể phóng thích luồng năng lượng tương đương cả một vòng đời 10 tỉ năm của mặt trời - NV), nên chúng được cho chỉ xuất hiện một lần duy nhất, vì nguồn phát không thể tiếp tục sống sót sau vụ nổ khủng khiếp đó", ông nhấn mạnh.

Trong thông báo về GRB 250702B, Cơ quan Thiên văn châu Âu (ESO) cho hay sự tồn tại của tín hiệu bí ẩn này đẩy giới khoa học vào tình trạng hoang mang. Lý do là cho đến nay vẫn chưa có cách giải thích nào có thể lý giải chuyện vừa xảy ra: đó là làm thế nào một ngôi sao có thể bị hủy diệt hoàn toàn nhiều lần và theo kiểu "chết đi sống lại"?