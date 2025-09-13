Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phát hiện hố đen lẻ loi, 'trần trụi', hứa hẹn viết lại lịch sử vũ trụ

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
13/09/2025 12:51 GMT+7

Các nhà khoa học vô cùng bất ngờ khi tìm được một hố đen cổ đại, 'trần trụi', ở rìa của không gian và thời gian, dự kiến có thể giúp viết lại lịch sử của vũ trụ.

Phát hiện hố đen cổ đại lẻ loi viết lại lịch sử vũ trụ - Ảnh 1.

Các nhà khoa học có lẽ đã lần đầu quan sát trực tiếp hố đen thuở sơ khai, hình thành ngay sau sự kiện Big Bang

ảnh: jwst/nasa/esa

Hố đen đề cập trong báo cáo mới tạm được ước tính có niên đại từ 600 đến 700 triệu năm sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ, nhưng cũng có thể đã hình thành ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của mọi thứ.

Nhờ kính James Webb (JWST), các nhà nghiên cứu phát hiện hố đen có khối lượng gấp 50 triệu lần mặt trời của chúng ta.

Dù hố đen siêu lớn này có khối lượng gấp 50 triệu lần mặt trời, đám mây bụi và khí bao quanh lại chỉ bằng phân nửa khối lượng đó.

Một điểm khác biệt nữa chính là hố đen cổ đại gần như trong trạng thái "trần trụi", tức không có thiên hà nào bao quanh.

Tính đến thời điểm hiện tại, hố đen trên lớn hơn mọi "đồng loại" từng xuất hiện trong thời kỳ đầu của vũ trụ, khiến giới chuyên gia nghi ngờ đây có lẽ là một hố đen nguyên thủy mà sự tồn tại của nó vẫn là bí ẩn.

Theo giả thuyết được đồng thuận, các nhà khoa học cho rằng hố đen được hình thành khi những ngôi sao khổng lồ sụp đổ và nổ tung vào thời khắc cuối cùng của vòng đời.

Tuy nhiên, những hố đen nguyên thủy có thể đã ra đời trực tiếp từ "biển vật chất" hỗn độn ngay từ thuở sơ khai của không gian lẫn thời gian.

Đồng tác giả báo cáo, Giáo sư Roberto Maiolino của Đại học Cambridge (Anh) phân tích rằng, theo hướng giả thuyết trên, hố đen chính là thực thể đầu tiên hình thành trong vũ trụ, lâu hơn nhiều trước khi các ngôi sao và thiên hà đầu tiên ra đời.

Nếu giả thuyết này được chứng minh, sự tồn tại của hố đen trên có thể thay đổi mọi điều giới khoa học từng biết về sự hình thành của vũ trụ và các định luật cơ bản của vật lý, theo Quanta Magazine hôm 13.9.


