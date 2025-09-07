Tàu du hành Voyager đã tìm thấy ranh giới bí ẩn của hệ mặt trời?

Hệ mặt trời và vị trí của hai tàu Voyager ảnh: nasa

Bức tường hydro là gì?

Wion News hôm nay 7.9 dẫn lời các nhà khoa học cho biết Bức tường hydro là vùng tích tụ các nguyên tử hydro nằm ở lớp rìa ngoài cùng của hệ mặt trời. Bức tường xuất hiện tại nơi gió mặt trời, tức luồng hạt điện tích xuất phát từ mặt trời, tiếp xúc với không gian liên sao, từ đó hành động như một tấm khiên bao quanh Thái Dương hệ.

Vào năm 1992, tàu du hành Voyager 1 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện những manh mối về bức tường hydro này thông qua sự hiện diện bất thường của ánh sáng cực tím. Tín hiệu đó hoàn toàn trùng khớp với những gì các nhà khoa học dự đoán nếu thực sự có một bức tường hydro bao bọc hệ mặt trời.

Bức tường hydro nằm gần nhật mãn, nơi ảnh hưởng của gió mặt trời chấm dứt và không gian liên sao bắt đầu. Khoảng cách từ trái đất đến đây gấp khoảng 120 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, vượt ngoài quỹ đạo của Pluto và những hành tinh ở rìa mặt trời.

Tàu New Horizons của NASA năm 2018 cũng từng phát hiện bức tường hydro dựa vào các thiết bị đặc biệt, xác nhận thông tin được tàu Voyager khám phá nhiều thập niên trước.

Vai trò của bức tường hydro

Bức tường hydro đánh dấu vị trí ảnh hưởng của mặt trời bị giảm đi và không gian liên sao bắt đầu. Đây được xem là lá chắn bảo vệ hệ mặt trời trước những luồng gió vũ trụ và bức xạ từ bên ngoài, ngăn chặn khoảng 70% số tia vũ trụ độc hại.

Như đã đề cập ở trên, bức tường bao gồm một lớp dày nguyên tử hydro, với nhiệt độ có thể lên đến 30.000–50.000 độ Kelvin (từ 27.000 đến 47.000 độ C).

Dù bức tường có nhiệt độ cao đến thế, cả 2 tàu Voyager đều có thể vượt qua nhờ vào nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học: nhiệt độ là thước đo tốc độ chuyển động của các hạt, còn nhiệt lượng mới là thứ truyền năng lượng vào vật thể.

Các tàu Voyager 1 và 2 tiếp tục cuộc hành trình ở không gian liên sao, mà gửi thêm nhiều dữ liệu về trái đất trong quá trình này. Mỗi đợt phân tích dữ liệu cho phép giới khoa học hoá giải thêm nhiều bí ẩn về bức tường ở rìa Thái Dương hệ.

