Kính James Webb nghiên cứu hành tinh có thể chứa nước như trái đất

Hạo Nhiên
10/09/2025 10:04 GMT+7

Các nhà khoa học đang dùng kính James Webb quan sát một hành tinh giống trái đất có thể chứa nước dạng lỏng, theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Kính James Webb nghiên cứu hành tinh có thể chứa nước như trái đất - Ảnh 1.

Ảnh kết xuất đồ họa về TRAPPIST-1, với TRAPPIST-1 ở góc thấp bên phải

ảnh: NASA, ESA, CSA, STSCI

Hành tinh được đề cập có tên TRAPPIST-1 e, xoay quanh sao lùn đỏ TRAPPIST-1. Hệ sao này được phát hiện năm 2017, gồm 7 hành tinh kích thước tương đương địa cầu.

Tuy nhiên, chỉ có hành tinh TRAPPIST-1 e nằm ở khoảng cách lý tưởng chứa nước dạng lỏng trên bề mặt. Dù vậy, các nhà thiên văn học vẫn cần phải xác định liệu hành tinh có khí quyển hay không, Đài CBS News hôm 9.9 dẫn thông tin từ NASA.

Nhằm tìm ra manh mối về khí quyển của hành tinh, các nhà khoa học NASA đã hướng thiết bị quang phổ cận hồng ngoại của kính James Webb về phía hệ sao cần nghiên cứu trong lúc hành tinh e di chuyển ngang phía trước sao trung tâm.

Nếu hành tinh có khí quyển, ánh sáng phát từ ngôi sao khi đi qua hành tinh sẽ bị hấp thụ một phần. Điều này sẽ tạo nên những vết lõm trên quang phổ thu được, từ đó cho phép các nhà khoa học có thể xác định nếu một hành tinh có khí quyển hay không và thành phần hóa học tiềm năng của khí quyển.

Các nhà khoa học cũng nghiên cứu quang phổ của một hành tinh khác của hệ, tên TRAPPIST-1 b. Họ xác định được hành tinh này không có khí quyển. Vì thế việc so sánh dữ liệu của hành tinh b với hành tinh e sẽ giúp hình dung một bức tranh đầy đủ hơn về khí quyển nếu có trên hành tinh TRAPPIST-1 e.

"Các thiết bị hồng ngoại của kính James Webb đang cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu chi tiết hơn bao giờ hết, và 4 quan sát đầu tiên đối với hành tinh e cho thấy những gì chúng tôi cần phải thu thập thêm trước khi có thông tin cuối cùng", Đài CBS News dẫn lời ông Néstor Espinoza, nhà nghiên cứu của Viện Kính thiên văn Không gian ở Baltimore (Maryland, Mỹ).

