NASA triển khai sứ mệnh nghiên cứu vầng sáng bí ẩn của trái đất

Đài quan sát Carruthers Geocorona (trái) cùng tàu thăm dò lập bản đồ và gia tốc vật chất liên sao (giữa) và tàu thăm dò thời tiết không gian SWFO-L1 ẢNH: AP

Chuyên san Universe Today ngày 27.9 đưa tin Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa triển khai sứ mệnh đặc biệt nghiên cứu vầng hào quang ngoài cùng của trái đất, được tàu vũ trụ Apollo 16 ghi lại lần đầu tiên vào năm 1972.

Sứ mệnh mới của NASA mang tên Carruthers Geocorona sẽ ghi lại hình ảnh "vầng hào quang" không thể nhìn được bằng mắt thường. Ánh sáng mờ nhạt này phát ra từ tầng khí quyển ngoài cùng của hành tinh, tức tầng ngoại quyển, khi phản ứng với ánh sáng mặt trời.

Đài quan sát này được phóng vào tối 24.9 (giờ địa phương) bằng tên lửa SpaceX Falcon 9 từ mũi Canaveral ở bang Florida. Sứ mệnh này sẽ đồng hành cùng tàu thăm dò lập bản đồ và gia tốc vật chất liên sao (IMAP) của NASA và tàu thăm dò thời tiết không gian SWFO-L1 của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) trong hành trình tới điểm Lagrange L1 giữa trái đất và mặt trời.

Từ đó, đài quan sát sẽ theo dõi tầng khí quyển trên cùng của trái đất, tìm kiếm "vầng hào quang" chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng tử ngoại. Hiện tượng này, được gọi là vành nhật hoa trái đất (geocorona), bắt đầu ở độ cao khoảng 480 km so với bề mặt trái đất, nhưng kéo dài ra xa đến khoảng nửa quãng đường tới mặt trăng. Đài quan sát mới sẽ hoạt động trong 2 năm.

Vào tháng 4.1972, các phi hành gia Apollo đã đặt một chiếc máy ảnh tử ngoại thô sơ tại vùng cao nguyên Descartes trên mặt trăng. Những bức ảnh mà nó ghi lại về vành nhật hoa trái đất vô cùng ấn tượng, nhưng nhà phát minh chiếc máy ảnh, tiến sĩ George Carruthers, nhận ra rằng nó chưa cho thấy toàn cảnh.

Sau hơn 50 năm, giấc mơ của ông về việc phóng một thiết bị để có thể chụp lại hình ảnh hoàn chỉnh đó cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.

Mẫu máy ảnh mới tiên tiến hơn rất nhiều so với phiên bản gốc của ông, thể hiện 50 năm tiến bộ trong công nghệ chụp ảnh tử ngoại. Nó sẽ được trang bị cả ống kính góc rộng và ống kính cận cảnh. Ống kính góc rộng sẽ chụp toàn bộ tầng ngoại quyển, trong khi ống kính cận cảnh sẽ cung cấp chi tiết về sự tương tác với tầng khí quyển thấp hơn cũng như các hạt từ mặt trời.