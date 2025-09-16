Tầng ozone bảo vệ trái đất đang phục hồi, lỗ thủng sẽ biến mất?

Lỗ thủng trên tầng ozone dự kiến sẽ khép lại trong vài thập niên tới ẢNH: ECMWF

Hãng AFP ngày 16.9 dẫn một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết tầng ozone bảo vệ trái đất đang lành trở lại và lỗ thủng có thể biến mất hoàn toàn trong những thập niên tới.

Báo cáo nhấn mạnh rằng lỗ thủng tầng ozone trên Nam Cực trong năm 2024 nhỏ hơn so với những năm trước đó, đồng thời gọi đây là "tin tức khoa học đáng mừng cho sức khỏe con người và hành tinh".

Trong Báo cáo Ozone 2024, WMO cho rằng mức suy giảm của tầng ozone đã giảm bớt "một phần là do các yếu tố khí quyển tự nhiên gây ra biến động theo từng năm". Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh xu hướng tích cực lâu dài "phản ánh thành công của những hành động quốc tế phối hợp".

"Tầng ozone hôm nay đang được chữa lành. Thành tựu này nhắc nhở chúng ta rằng khi các quốc gia lắng nghe cảnh báo từ khoa học, tiến bộ là điều hoàn toàn có thể", Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết trong thông cáo đưa ra vào Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone (16.9) và dịp Kỷ niệm 40 năm Công ước Vienna, văn kiện đầu tiên thừa nhận sự suy giảm tầng ozone trong tầng bình lưu là một vấn đề toàn cầu.

Công ước năm 1985 đó được tiếp nối bằng Nghị định thư Montreal, được ký năm 1987, với mục tiêu loại bỏ dần các chất làm suy giảm tầng ozone, vốn chủ yếu được sử dụng trong thiết bị làm lạnh, điều hòa không khí và bình xịt.

Đến nay, thỏa thuận đó đã dẫn đến việc loại bỏ hơn 99% sản xuất và tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ozone nằm trong diện kiểm soát.

"Kết quả là tầng ozone hiện đang trên đà phục hồi về mức của thập niên 1980 vào giữa thế kỷ này, qua đó giảm đáng kể nguy cơ ung thư da, đục thủy tinh thể và thiệt hại đối với các hệ sinh thái do phơi nhiễm tia cực tím quá mức", WMO cho biết.

WMO và Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc đồng bảo trợ một báo cáo đánh giá khoa học về sự suy giảm tầng ozone cứ 4 năm một lần.

Bản đánh giá gần nhất vào năm 2022 cho thấy rằng nếu các chính sách hiện tại được duy trì, tầng ozone sẽ phục hồi về mức năm 1980 - thời điểm trước khi lỗ thủng xuất hiện - vào khoảng năm 2066 trên khu vực Nam Cực, năm 2045 trên Bắc Cực và vào năm 2040 đối với phần còn lại của thế giới.