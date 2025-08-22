Phi thuyền bí ẩn X-37B của quân đội Mỹ vừa trở lại không gian

Phi thuyền X-37B tại Căn cứ Lực lượng không gian Vandenberg ở Florida hồi tháng 3 ẢNH: AP

Hãng AFP đưa tin tên lửa Falcon 9 của Hãng SpaceX vừa phóng lên vào ngày 22.8, mang theo phi thuyền bí ẩn X-37B của quân đội Mỹ.

Hình ảnh trực tiếp của SpaceX cho thấy tên lửa phóng lên vào lúc 10 giờ 50 (giờ Việt Nam) từ Trung tâm Không gian Kennedy của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Hầu hết các sứ mệnh trước đây của X-37B đều được giữ bí mật, trừ những thông tin ít ỏi và hình ảnh của tàu vũ trụ tại mặt đất.

Tuy nhiên, lần này Không quân Mỹ cho biết sứ mệnh của X-37B sẽ gồm "một loạt các mục tiêu thử nghiệm và thí nghiệm đa dạng".

"Những cuộc trình diễn và thử nghiệm trong hoạt động này bao gồm các công nghệ thế hệ tiếp theo, trong đó có liên lạc bằng laser và cảm biến quán tính lượng tử có hiệu suất cao nhất từng được thử nghiệm trong không gian", cơ quan này cho biết trong một thông cáo hồi tháng trước.

"Sứ mệnh 8 sẽ góp phần cải thiện khả năng phục hồi, hiệu quả và tính an ninh của các kiến trúc thông tin liên lạc dựa trên không gian của Mỹ", theo thông cáo.

Có kích cỡ bằng một chiếc xe buýt nhỏ, phi thuyền không người lái X-37B của Mỹ trông giống như phiên bản thu nhỏ của các tàu con thoi có người lái đã ngừng hoạt động vào năm 2011.

Trong những nhiệm vụ trước đây, X-37B đã thực hiện các thử nghiệm cho NASA.

Được đưa vào hoạt động từ năm 2010, phi thuyền X-37B được thiết kế cho Không quân Mỹ bởi Liên minh Phóng tàu vũ trụ thuộc Boeing. Phi thuyền này dài 9 m, sải cánh 4,5 m và được cung cấp năng lượng bởi các tấm pin mặt trời.

Theo trang Business Insider, bản chất bí mật của các sứ mệnh X-37B tiến hành dẫn đến nhiều đồn đoán cho rằng tàu vũ trụ này tham gia thử nghiệm công nghệ quân sự trong không gian liên quan các vệ tinh do thám.