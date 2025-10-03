Trục vớt kho báu từ xác tàu ngoài khơi Florida

Một viên ngọc và vàng tìm được bên trong xác tàu đắm ảnh: 1715 Fleet – Queens Jewels

Công ty có tên 1715 Fleet Queens Jewels cho biết đã tiến hành trục vớt kho báu tại vùng biển nằm ở đông nam tiểu bang Florida của Mỹ vào tháng 7. Nơi đây còn có biệt danh là "bờ biển kho báu".

Ước tính ban đầu cho thấy số đồng xu trên có tổng trị giá khoảng 1 triệu USD, thuộc một phần kho báu trị giá đến 400 triệu USD gồm vàng, bạc và đá quý, bị mất tích khi tàu của hạm đội Tây Ban Nha gặp bão và chìm ngoài khơi vào năm 1715.

"Phát hiện trên không chỉ là về kho báu bên trong các xác tàu, mà còn là những câu chuyện lịch sử đằng sau nó", ông Sal Guttuso, Giám đốc điều hành công ty, chia sẻ.

Nhiều đồng xu còn nguyên dấu khắc niên đại và xưởng đúc ảnh: 1715 Fleet – Queens Jewels

Ông cho hay mỗi đồng xu là một mảnh ghép lịch sử, một cầu nối hữu hình ngược thời gian về với những con người từng sống, làm việc và vượt biển trong thời kỳ hoàng kim của Đế chế Tây Ban Nha.

Vị giám đốc cũng nói thêm việc tìm được 1.000 đồng xu chỉ trong một lần trục vớt là vô cùng hiếm hoi và gây ngạc nhiên.

Trong thông cáo báo chí, 1715 Fleet Queens Jewels cho biết số đồng xu được đúc tại các thuộc địa của Tây Ban Nha thời đó là Mexico, Peru và Bolivia. Nhiều đồng xu còn nguyên dấu khắc niên đại và ký hiệu nơi đúc, mang đến giá trị quan trọng cho các sử gia và những nhà sưu tầm.

"Tình trạng của các đồng xu cho thấy chúng thuộc về một rương hoặc lô hàng đã bị đổ ra trong lúc con tàu bị bão tố xé toạc", theo thông cáo.