Phát hiện một thứ gì đó khổng lồ chuyển động gần lõi trái đất

Hình ảnh mô phỏng bên trong trái đất ảnh: ©NASA, JPL, Cal-Tech

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Geophysical Research Letters, nhóm do nhà nghiên cứu Charlotte Gaugne Gouranton của Đại học Paris Cité (Pháp) đã phân tích dữ liệu trong lòng trái đất do bộ đôi vệ tinh GRACE của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thu thập được từ năm 2006 đến 2008.

Hai vệ tinh GRACE được thiết kế để theo dõi những chuyển động của các túi nước ngầm và mực nước biển của trái đất. Thế nhưng, phát hiện của đội ngũ chuyên gia Gouranton cho thấy chúng có thể nghiên cứu sâu hơn thế, chạm đến khu vực gần lõi trái đất.

Bằng cách phân tích những thay đổi cực nhỏ trong trường hấp dẫn của trái đất, họ tìm ra chứng cứ cho thấy một khối vật chất khổng lồ ở độ sâu hàng nghìn km (gần lõi) dịch chuyển một cách bí ẩn.

Phát hiện trên có thể mang đến thông tin mới trong nỗ lực tìm hiểu cấu trúc bên trong trái đất và sự liên hệ của các lớp cấu thành, theo đồng tác giả báo cáo Isabelle Panet của Đại học Gustave Eiffel (Pháp) chia sẻ trong một báo cáo khác trên với chuyên san Nature.

Những liên kết đó có thể tiết lộ cách thức địa cầu duy trì từ trường, bảo vệ nhân loại và địa cầu trước hiện tượng thời tiết không gian.

Để xác nhận giả thuyết trên, đội ngũ chuyên gia phải tiếp tục cuộc nghiên cứu của họ.

May mắn là NASA đã phóng các hậu duệ của bộ đôi GRACE, có tên viết tắt là GRACE-FO từ tháng 5.2018.

Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể sử dụng dữ liệu từ sứ mệnh GRACE-FO để tìm hiểu cách thức những thay đổi trong ranh giới giữa lõi và lớp manti có thể ảnh hưởng đến chuyển động bên trong lõi địa cầu cũng như từ trường của trái đất.