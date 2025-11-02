Toán học chứng minh vũ trụ không là mô phỏng máy tính

Nghiên cứu mới bác bỏ khả năng vũ trụ là thế giới như trong phim The Matrix ảnh: chụp từ the matrix

Kể từ khi loạt phim The Matrix lên rạp, vô số triết gia và nhà khoa học tỏ ra vô cùng hứng thú trước khả năng vũ trụ có lẽ cũng là một ma trận. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của Đại học British Columbia (Canada) vừa giáng đòn nốc ao cho giả thuyết này.

Tiến sĩ Mir Faizal, Giáo sư thỉnh giảng của đại học trên, và các đồng sự quốc tế, đã công bố báo cáo cho thấy không có một dạng máy tính nào, dù tối tân đến đâu, có thể tái tạo được toàn bộ các quy luật cơ bản chi phối vũ trụ.

Theo báo cáo trên chuyên san Journal of Holography Applications in Physics, công trình nghiên cứu của họ thậm chí còn đi xa hơn việc bác bỏ khả năng mô phỏng, theo đó cho rằng thực tại được xây dựng theo hướng vô phương rút gọn thành các quy tắc hoặc thuật toán máy tính.

Các nhà nghiên cứu đã tiếp cận câu hỏi về khả năng vũ trụ bị mô phỏng thông qua toán học và vật lý thay vì triết học. Họ tìm cách trả lời câu hỏi liệu các định luật chi phối vũ trụ về mặt lý thuyết có thể được tái tạo bên trong một hệ thống máy tính hay không.

"Có ý tưởng cho rằng vũ trụ có thể được mô phỏng", tiến sĩ Faizal cho biết. Ông giải thích rằng nếu điều đó là khả thi, vũ trụ được mô phỏng có thể sản sinh ra sự sống, và sự sống đó lại tạo ra một mô phỏng khác. Nếu thật vậy, vũ trụ hiện tại khó có thể là nguyên gốc, mà chỉ là một mô phỏng lồng bên trong một mô phỏng khác.

Trước đây, câu hỏi từng được cho là ngoài tầm với của khoa học hiện tại. Thế nhưng, nghiên cứu của ông Faizal và đồng sự cho thấy có thể dùng khoa học để giải thích thắc mắc đó.

Nhóm của ông sau đó cũng dùng toán học để chứng minh được rằng logic và sự tính toán chỉ có thể đi đến một giới hạn nhất định, trước khi logic không còn đủ sức biểu đạt được thực tại.

Tiến sĩ Faizal giải thích: "Thực tại đòi hỏi một dạng hiểu biết phi thuật toán, vốn nằm ngoài mọi năng lực tính toán, và vì thế vũ trụ này không thể là một mô phỏng máy tính".