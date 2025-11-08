Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Khả năng Mặt trăng sao Thổ có sự sống gia tăng

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
08/11/2025 21:06 GMT+7

Đại dương nằm bên dưới lớp băng dày của mặt trăng sao Thổ là Enceladus dường như duy trì được ổn định trong những khoảng thời gian vô cùng dài, giúp nơi đây 'thăng hạng' trên danh sách địa điểm được tìm kiếm sự sống ngoài trái đất.

Khả năng Mặt trăng sao Thổ có sự sống gia tăng- Ảnh 1.

Các nguồn nhiệt gồm hạt băng, hơi nước và phân tử hữu cơ phun ra từ vùng Nam Cực của Enceladus

ảnh: NASA/JPL-Caltech

Theo New Scientist hôm 8.11, đại dương nằm sâu dưới lớp vỏ băng của Enceladus từ lâu giúp mặt trăng sao Thổ trở thành một trong những ứng viên sáng giá trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài địa cầu. Và phát hiện mới cho thấy khả năng này đang cao hơn bao giờ hết.

Cụ thể, đội ngũ nghiên cứu ghi nhận được một nguồn nhiệt phát ra từ vùng cực Bắc của Enceladus, cho thấy đại dương duy trì ổn định lâu dài, vốn là điều kiện để sự sống có thể hình thành và phát triển.

"Lần đầu tiên chúng ta có thể nói với sự chắc chắn rằng Enceladus đang trong trạng thái ổn định, và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với khả năng tồn tại sự sống", tiến sĩ Carly Howett thuộc Đại học Oxford (Anh). 

Theo nhà nghiên cứu, con người đã biết Enceladus có nước dưới dạng lỏng, có nhiều hợp chất hữu cơ và có nguồn nhiệt. Và yếu tố ổn định chính là mảnh ghép cuối cùng để giải câu đố.

Tiến sĩ Howett và các đồng sự sử dụng dữ liệu truyền về từ phi thuyền Cassini của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), vốn xoay quanh quỹ đạo sao Thổ từ năm 2004 đến năm 2017, để tìm kiếm dấu hiệu của nguồn nhiệt rò rỉ từ Enceladus.

Để sự sống có thể phát triển bên trong đại dương của Enceladus, môi trường biển cần có sự cân bằng: lượng nhiệt thoát ra phải tương đương với lượng nhiệt được nạp. Các đo đạc về nhiệt từ Nam Cực chưa thể giải thích được toàn bộ lượng nhiệt này, nhưng phát hiện mới cho thấy vùng cực Bắc của Enceladus ấm hơn so với tính toán trước đây.

Điều đó đồng nghĩa với việc đại dương của Enceladus có thể duy trì trạng thái ổn định trong thời gian cực kỳ dài.

Cả NASA và Cơ quan Không gian châu Âu đều lên kế hoạch cho các sứ mệnh tìm hiểu khả năng có sự sống ở mặt trăng sao Thổ trong những thập niên tới.

Tin liên quan

Vũ trụ có lẽ sinh ra bên trong một hố đen?

Các nhà vật lý học của Đại học Portsmouth (Anh) đưa ra giả thuyết mới cho rằng vũ trụ bắt nguồn từ bên trong một hố đen, chứ không phải sự kiện Big Bang như được đồng thuận lâu nay.

Toán học chứng minh vũ trụ không là mô phỏng máy tính

Hình ảnh mới đầy choáng ngợp về Dải Ngân hà

Khám phá thêm chủ đề

mặt trăng sao Thổ mặt trăng Enceladus sự sống ngoài trái đất phi thuyền Cassini
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận