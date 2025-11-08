Khả năng Mặt trăng sao Thổ có sự sống gia tăng

Các nguồn nhiệt gồm hạt băng, hơi nước và phân tử hữu cơ phun ra từ vùng Nam Cực của Enceladus ảnh: NASA/JPL-Caltech

Theo New Scientist hôm 8.11, đại dương nằm sâu dưới lớp vỏ băng của Enceladus từ lâu giúp mặt trăng sao Thổ trở thành một trong những ứng viên sáng giá trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài địa cầu. Và phát hiện mới cho thấy khả năng này đang cao hơn bao giờ hết.

Cụ thể, đội ngũ nghiên cứu ghi nhận được một nguồn nhiệt phát ra từ vùng cực Bắc của Enceladus, cho thấy đại dương duy trì ổn định lâu dài, vốn là điều kiện để sự sống có thể hình thành và phát triển.

"Lần đầu tiên chúng ta có thể nói với sự chắc chắn rằng Enceladus đang trong trạng thái ổn định, và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với khả năng tồn tại sự sống", tiến sĩ Carly Howett thuộc Đại học Oxford (Anh).

Theo nhà nghiên cứu, con người đã biết Enceladus có nước dưới dạng lỏng, có nhiều hợp chất hữu cơ và có nguồn nhiệt. Và yếu tố ổn định chính là mảnh ghép cuối cùng để giải câu đố.

Tiến sĩ Howett và các đồng sự sử dụng dữ liệu truyền về từ phi thuyền Cassini của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), vốn xoay quanh quỹ đạo sao Thổ từ năm 2004 đến năm 2017, để tìm kiếm dấu hiệu của nguồn nhiệt rò rỉ từ Enceladus.

Để sự sống có thể phát triển bên trong đại dương của Enceladus, môi trường biển cần có sự cân bằng: lượng nhiệt thoát ra phải tương đương với lượng nhiệt được nạp. Các đo đạc về nhiệt từ Nam Cực chưa thể giải thích được toàn bộ lượng nhiệt này, nhưng phát hiện mới cho thấy vùng cực Bắc của Enceladus ấm hơn so với tính toán trước đây.

Điều đó đồng nghĩa với việc đại dương của Enceladus có thể duy trì trạng thái ổn định trong thời gian cực kỳ dài.

Cả NASA và Cơ quan Không gian châu Âu đều lên kế hoạch cho các sứ mệnh tìm hiểu khả năng có sự sống ở mặt trăng sao Thổ trong những thập niên tới.