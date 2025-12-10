Tin mới nhất về bão mặt trời hôm nay 10.12: Có gây hại cho sức khỏe con người?

Bão mặt trời hôm nay có tấn công trái đất? Cập nhật mới nhất từ EarthSky.com, cực quang sắp trở lại bầu trời khu vực vĩ độ cao khi trái đất chuẩn bị cho "chạm trán" một đám mây plasma mặt trời di chuyển nhanh được phóng đi vào ngày 6.12.

Bão mặt trời là hiện tượng được nhiều người Việt quan tâm những ngày qua ẢNH: NASA

Đợt phun trào nhật hoa (CME) này đến trái đất vào ngày 9.12 có thể thúc đẩy cơn bão địa từ G3 (mạnh), với cực quang có thể nhìn thấy từ Seattle, Minneapolis, Edinburgh, miền bắc nước Anh và có thể xa về phía nam tới tận London nếu điều kiện phù hợp.

Sự nhiễu loạn này xuất hiện sau nhiều ngày hoạt động địa từ yên tĩnh hơn, nhưng CME sắp tới dự kiến sẽ làm tăng mạnh tốc độ gió mặt trời và nhiễu loạn từ trường, chuẩn bị làm cho tầng khí quyển trên của trái đất cho màn trình diễn cực quang sống động.

Trong khi đó, mặt trời vẫn đang hoạt động. Nhóm vết đen mặt trời phức tạp về mặt từ tính AR4294 đã bắn ra nhiều đợt bùng phát loại M, kết thúc bằng một đợt bùng phát M3.1 vào đêm ngày 8.12 đã gây ra sự cố mất sóng vô tuyến R1 (nhỏ) trên bán cầu được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời, làm gián đoạn tạm thời liên lạc hàng không và hàng hải tần số cao.

Bất chấp sự bùng phát dữ dội, không có CME mới đáng kể nào hướng đến trái đất được xác nhận từ những sự kiện này, do đó, tác động địa từ chính trong 24 đến 48 giờ tới sẽ đến từ vụ phun trào ngày 6.12 đang tiến gần đến trái đất.

Chuyên gia dự báo thế nào về bão mặt trời?

Bão mặt trời hôm nay 10.12 ra sao?

Dự kiến bão mặt trời hoạt động ở mức trung bình đến cao cho đến hết ngày 10.12 hôm nay. Các đợt bùng phát cấp M có khả năng xuất hiện từ vết đen mặt trời AR4294, AR4296 và AR4299. Vẫn còn một khả năng nhỏ xảy ra bùng phát cấp X, chủ yếu từ AR4294 hoặc AR4299. Khả năng bùng phát cấp M là (65%) trong khi khả năng bùng phát cấp X là (15%).

Dự kiến vào ngày mai 11.12, bão mặt trời sẽ giảm. Tầm nhìn cực quang cũng theo đó sẽ giảm dần ở các vĩ độ cao, theo dự báo từ các nhà nghiên cứu.

Bão mặt trời được cho là nguyên nhân gây ra bão bức xạ ở tầng trên bầu khí quyển, có thể gây mất sóng vô tuyến, điện thoại di động trên diện rộng. Chúng cũng có thể gây ra những biến động trong từ trường.

Nhiều người ở TP.HCM quan sát thấy vết đen mặt trời những ngày qua ẢNH: NGUYỄN ANH TUẤN/TRỊNH CƯỜNG

Theo chuyên trang sức khỏe Health, các cơn bão mặt trời thông thường không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người. Trong một báo cáo năm 2017, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết: "Bức xạ có hại từ bão mặt trời không thể xuyên qua bầu khí quyển trái đất để ảnh hưởng vật lý đến con người trên mặt đất. Tuy nhiên, khi bão mặt trời đủ mạnh, chúng có thể làm xáo trộn bầu khí quyển, ảnh hưởng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và thông tin liên lạc".

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, nếu hoạt động của mặt trời diễn ra mạnh mẽ thì hoạt động địa từ cũng mạnh mẽ. Theo quan sát, do hoạt động địa từ mạnh nên có sự biến đổi về nhịp tim, giảm chức năng nhận thức, tăng huyết áp và gây ra những vấn đề không tốt cho sức khỏe phụ nữ mang thai.

Chuyên gia y tế khuyến nghị trong thời gian bão mặt trời xảy ra, mọi người nên chú ý theo dõi sức khỏe, đặc biệt là nhịp tim, để có thể chăm sóc sức khỏe kịp thời.