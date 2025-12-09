Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'Vua của các trận mưa sao băng' đạt cực đại: Người TP.HCM háo hức chờ săn Geminids

Cao An Biên
09/12/2025 20:08 GMT+7

Geminids, 'vua của các trận mưa sao băng' được mong chờ nhất 2025 sắp đạt cực đại. Nhiều người yêu thiên văn tại TP.HCM đang hẹn nhau quan sát trận mưa sao băng này.

Theo các nhà nghiên cứu, "vua của các trận mưa sao băng" Geminids diễn ra từ ngày 4 - 17.12 và năm nay đạt cực đại vào 14.12, với hơn 150 vệt/giờ trong điều kiện quan sát lý tưởng.

Nhiều người TP.HCM đang hẹn nhau xem 'vua của các trận mưa sao băng' đêm cực đại - Ảnh 1.

"Vua của các trận mưa sao băng" Geminids diễn ra từ ngày 4.12 đến ngày 17.12

ẢNH MINH HỌA: AI

Theo đó, thời điểm quan sát tốt nhất ở Việt Nam là vào đêm 13 đến rạng sáng 14.12 và đêm 14 đến rạng sáng 15.12. Năm nay, mưa sao băng cực kỳ thuận lợi cho việc quan sát khi không có sự ảnh hưởng của ánh trăng. Điều này khiến nhiều người yêu thiên văn vô cùng háo hức.

Mưa sao băng Geminids luôn được biết tới với các vệt sao băng sáng và thậm chí là các quả cầu lửa (fireballs). Chỉ cần thời tiết cho phép, đây sẽ luôn là mục tiêu của những ai yêu thích việc quan sát bầu trời đêm.

Nhiều người ở TP.HCM hẹn nhau "săn" mưa sao băng

Mới đây, HAAC phối hợp cùng Saigon Astrokids tổ chức hội trại thiên văn tại TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với mục tiêu chính là quan sát các vệt sao băng của trận mưa sao băng rất đáng chú ý này.

Hội trại có tên: "Mưa sao băng Geminids 2025, đại tiệc ánh sáng mùa đông" thu hút sự quan tâm của nhiều người dân TP.HCM tham gia. BTC cho biết vừa đóng form đăng ký và đã sẵn sàng cho hành trình ngắm cực đại của trận mưa sao băng sắp tới.

Vốn là người yêu thiên văn, anh Nguyễn Tấn (26 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) cũng dự kiến cuối tuần này sẽ rời TP.HCM về nhà bạn bè ở quê miền Tây để ngắm sao băng.

"Ở quê ít ô nhiễm ánh sáng, thuận lợi để quan sát hơn. Chuyến đi này mình đã lên lịch từ 2 tháng trước, trùng hợp trùng với cực đại của mưa sao băng luôn. Mình cũng sẽ chụp ảnh mưa sao băng nếu điều kiện thuận lợi", anh chàng chia sẻ thêm.

Nhiều người TP.HCM đang hẹn nhau xem 'vua của các trận mưa sao băng' đêm cực đại - Ảnh 2.

Thuận lợi ngắm mưa sao băng khi không có ánh trăng cản trở

ẢNH: THANH TÙNG

Trên các hội nhóm về thiên văn ở Việt Nam, nhiều người cũng háo hức với sự kiện thiên văn đặc sắc vào dịp cuối năm này. Ngoài TP.HCM, người yêu thiên văn ở các tỉnh thành cũng đã lên kế hoạch để ngắm sao băng.

Mưa sao băng Geminids có nguồn gốc từ vật thể 3200 Phaethon. Các nhà khoa học tin rằng Phaethon chính là phần nhân của một sao chổi nào đó còn sót lại sau những cuộc hành trình của nó và bị gió mặt trời thổi hết lớp đá băng bên ngoài. Vật thể này trong quá khứ di chuyển cắt ngang qua quỹ đạo của trái đất và để lại một dải đá bụi. Mưa sao băng Geminids diễn ra hằng năm, khi hành tinh của chúng ta định kỳ trong khoảng thời gian đầu tới giữa tháng 12 di chuyển qua dải đá bụi kể trên.

Báo Thanh Niên sẽ có hướng dẫn quan sát mưa sao băng chi tiết tới quý độc giả trong bài viết tiếp theo.

