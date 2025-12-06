Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Rạng sáng mai có trận mưa sao băng cực đại: Ở Việt Nam quan sát được không?

Cao An Biên
Cao An Biên
06/12/2025 19:40 GMT+7

Mưa sao băng Puppids - Velids đạt cực điểm rạng sáng mai 7.12 nhưng liệu ở Việt Nam có thể quan sát được không?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mưa sao băng Puppids - Velids sắp đạt cực điểm ngày mai 7.12 với tâm điểm nằm giữa hai chòm sao Vela và Puppis. Tuy nhiên, năm 2025 lại không thực sự thuận lợi để quan sát trận mưa sao băng nhỏ này.

Rạng sáng mai Việt Nam có một trận mưa sao băng cực đại: Quan sát được không? - Ảnh 1.

Mưa sao băng luôn là hiện tượng thú vị với nhiều người yêu thiên văn ở Việt Nam

ẢNH: THANH TÙNG

Theo chuyên gia, mưa sao băng Puppids - Velids diễn ra từ ngày 1 - 15.12, đạt đỉnh điểm vào khoảng ngày 7.12. Nhìn từ Việt Nam, mưa sao băng sẽ không xuất hiện trước khoảng 22 giờ 31 phút, khi điểm sáng của nó nhô lên phía trên đường chân trời phía đông. Sau đó, nó sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi bình minh ló dạng vào khoảng 5 giờ 54 phút.

Điểm tỏa sáng của trận mưa sao băng sẽ xuất hiện ở độ cao cực đại là 23° so với đường chân trời. Theo ước tính tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể nhìn thấy khoảng 4 sao băng mỗi giờ, ngay cả ở thời điểm cực đại của trận mưa sao băng, vì điểm tỏa sáng sẽ tương đối thấp trên bầu trời.

Ánh sáng mặt trăng cản trở, vẫn quan sát được nếu may mắn

Trăng khuyết gần tròn, sáng rực và lấn át bầu trời sẽ làm mờ đi phần lớn các vệt sao băng tối. Dù về lý thuyết trận mưa sao băng này có thể tạo ra khoảng 10 vệt mỗi giờ, ánh trăng sẽ khiến con số thực tế giảm đi đáng kể. Hãy nhìn cao về phía bầu trời phía nam sau nửa đêm.

HAS cho biết tâm điểm lúc này nằm khá cao so với đường chân trời và đem đến cho bạn cơ hội nhìn thấy vài vệt sao băng sáng nổi bật dù trong điều kiện ánh trăng sáng. Nếu bạn có cơ hội ra ngoài vào tối nay, hãy tận hưởng bất kỳ vệt sáng nào mình bắt gặp được như một món quà may mắn trong lúc tận hưởng ánh trăng rực rỡ cuối năm.

Rạng sáng mai Việt Nam có một trận mưa sao băng cực đại: Quan sát được không? - Ảnh 3.

Ánh trăng sẽ cản trở việc quan sát sao băng

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Cùng với mưa sao băng này, trận mưa sao băng Geminids cũng đang hoạt động. Mưa sao băng Geminids diễn ra từ ngày 4 - 20.12 với cực điểm năm 2025 rơi vào đêm 14, rạng sáng 15.12.

Giới thiên văn gọi đây là "vua của các trận mưa sao băng" khi tần suất sao băng mỗi giờ có thể lên đến 150 sao băng trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên vì ánh sáng mặt trăng, chúng ta khó để quan sát các sao băng Geminids thời điểm này.

Bạn có ngắm mưa sao băng Puppids - Velids vào tối nay? Hãy chia sẻ trải nghiệm quan sát với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

