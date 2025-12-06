Khoảnh khắc siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 trên bầu trời TP.HCM: Đẹp không thể rời mắt

Thông tin về siêu trăng lạnh cuối cùng của năm 2025 vào hôm qua 5.12 được nhiều người Việt quan tâm, chia sẻ và nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Chuyên gia cho biết thời điểm xảy ra siêu trăng mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Siêu trăng lạnh tỏa sáng huyền ảo trên bầu trời TP.HCM tối qua 5.12 ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

Siêu trăng lần này có tên gọi là siêu trăng lạnh bởi những đêm đông ngày càng dài hơn ở Bắc bán cầu, mặt trăng trở nên to hơn, sáng hơn so với trăng tròn thông thường.

Sống ở gần khu vực cầu Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định (Q.Bình Thạnh cũ), khoảng 19 giờ 25 phút ngày 5.12, khi siêu trăng lạnh sáng vằng vặc trên bầu trời TP.HCM, anh Nguyễn Bá Tuyên, thành viên của CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) đã dùng máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc đẹp.

Là người có niềm đam mê đặc biệt dành cho thiên văn, anh Tuyên đã không bỏ lỡ những sự kiện thiên văn đặc biệt trong năm, trong đó có lần siêu trăng cuối cùng này. Sau đó, anh đã chia sẻ khoảnh khắc siêu trăng lên mạng xã hội khiến nhiều người mê mẩn vẻ đẹp của ánh trăng trên bầu trời thành phố.

Cũng tại TP.HCM, anh Trần Gia Thiều cũng chụp được trăng tròn tháng 12 và chia sẻ lên mạng xã hội. Chàng trai trẻ cho biết mặt trăng đẹp và tỏa sáng trên bầu trời khi quan sát bằng mắt thường, khi lên ảnh cũng lung linh không kém.

Thời điểm xảy ra siêu trăng, mặt trăng sẽ to và sáng hơn trăng tròn bình thường ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Theo các nhà nghiên cứu, siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng ở điểm trên quỹ đạo của nó trong vòng 90% khoảng cách gần nhất với trái đất, được gọi là cận điểm.

Điều này làm cho mặt trăng trông sáng hơn và to hơn bình thường một chút, mặc dù sự khác biệt này khó có thể nhận thấy bằng mắt thường. Thuật ngữ "siêu trăng" áp dụng cho cả trăng tròn và trăng non xảy ra khi mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất (điểm cận địa).

Tuy nhiên, vì trăng non không thể nhìn thấy từ trái đất, nên trọng tâm thường là siêu trăng tròn. Năm 2025 có 3 siêu trăng liên tiếp vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12.