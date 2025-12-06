Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khoảnh khắc siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 trên bầu trời TP.HCM: Đẹp không thể rời mắt

Cao An Biên
Cao An Biên
06/12/2025 09:48 GMT+7

Siêu trăng lạnh, siêu trăng cuối cùng 2025 xuất hiện ở Việt Nam được nhiều người thích thú quan sát, chụp ảnh. Dưới đây là ảnh siêu trăng huyền ảo trên bầu trời TP.HCM.

Thông tin về siêu trăng lạnh cuối cùng của năm 2025 vào hôm qua 5.12 được nhiều người Việt quan tâm, chia sẻ và nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Chuyên gia cho biết thời điểm xảy ra siêu trăng mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Người dân TP.HCM chụp được siêu trăng lạnh cuối cùng 2025: Huyền ảo trên bầu trời đêm - Ảnh 1.

Siêu trăng lạnh tỏa sáng huyền ảo trên bầu trời TP.HCM tối qua 5.12

ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

Siêu trăng lần này có tên gọi là siêu trăng lạnh bởi những đêm đông ngày càng dài hơn ở Bắc bán cầu, mặt trăng trở nên to hơn, sáng hơn so với trăng tròn thông thường.

Sống ở gần khu vực cầu Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định (Q.Bình Thạnh cũ), khoảng 19 giờ 25 phút ngày 5.12, khi siêu trăng lạnh sáng vằng vặc trên bầu trời TP.HCM, anh Nguyễn Bá Tuyên, thành viên của CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) đã dùng máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc đẹp.

Là người có niềm đam mê đặc biệt dành cho thiên văn, anh Tuyên đã không bỏ lỡ những sự kiện thiên văn đặc biệt trong năm, trong đó có lần siêu trăng cuối cùng này. Sau đó, anh đã chia sẻ khoảnh khắc siêu trăng lên mạng xã hội khiến nhiều người mê mẩn vẻ đẹp của ánh trăng trên bầu trời thành phố.

Cũng tại TP.HCM, anh Trần Gia Thiều cũng chụp được trăng tròn tháng 12 và chia sẻ lên mạng xã hội. Chàng trai trẻ cho biết mặt trăng đẹp và tỏa sáng trên bầu trời khi quan sát bằng mắt thường, khi lên ảnh cũng lung linh không kém.

Người dân TP.HCM chụp được siêu trăng lạnh cuối cùng 2025: Huyền ảo trên bầu trời đêm - Ảnh 2.

Thời điểm xảy ra siêu trăng, mặt trăng sẽ to và sáng hơn trăng tròn bình thường

ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Theo các nhà nghiên cứu, siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng ở điểm trên quỹ đạo của nó trong vòng 90% khoảng cách gần nhất với trái đất, được gọi là cận điểm.

Điều này làm cho mặt trăng trông sáng hơn và to hơn bình thường một chút, mặc dù sự khác biệt này khó có thể nhận thấy bằng mắt thường. Thuật ngữ "siêu trăng" áp dụng cho cả trăng tròn và trăng non xảy ra khi mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất (điểm cận địa).

Tuy nhiên, vì trăng non không thể nhìn thấy từ trái đất, nên trọng tâm thường là siêu trăng tròn. Năm 2025 có 3 siêu trăng liên tiếp vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12.

Cảnh báo triều cường ở TP.HCM: Siêu trăng lạnh xuất hiện ảnh hưởng thế nào?

Tin liên quan

Sự thật bất ngờ về siêu trăng lạnh: Tối nay 5.12 trăng mới to, sáng nhất năm

Mạng xã hội và nhiều trang tin tức chia sẻ thông tin Việt Nam đón siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 vào hôm qua 4.12, tuy nhiên trên thực tế hôm nay 5.12 mới là ngày trăng to và tròn nhất.

Cảnh báo triều cường ở TP.HCM: Siêu trăng lạnh xuất hiện ảnh hưởng thế nào?

Siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 sắp xuất hiện: Có ảnh hưởng gì tới con người?

Khám phá thêm chủ đề

siêu trăng lạnh siêu trăng siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 Triều cường ở TP.HCM Siêu trăng ở TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận