Như Thanh Niên vừa thông tin, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch trong những ngày tới.

Dự báo triều cường ở TP.HCM, đỉnh triều cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện vào ngày hôm nay và ngày mai 5 - 6.12 ẢNH: CAO AN BIÊN

Đỉnh triều cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện vào ngày 5 - 6.12. Người dân cần đề phòng mưa lớn, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6 giật cấp 7, 8 và kết hợp triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Thời điểm đỉnh triều đợt này ở TP.HCM trùng với thời điểm siêu trăng lạnh, siêu trăng cuối cùng 2025 xuất hiện. Liệu rằng siêu trăng này ảnh hưởng ra sao tới tình hình triều cường?

Cảnh báo triều cường ở TP.HCM: Siêu trăng lạnh xuất hiện ảnh hưởng thế nào?

Siêu trăng làm triều cường dâng cao hơn bình thường, vì sao?

Timeanddate.com cho biết trong khi cả mặt trăng và mặt trời đều ảnh hưởng đến thủy triều, mặt trăng đóng vai trò lớn nhất. Mặc dù lực hấp dẫn của mặt trời lên trái đất mạnh hơn mặt trăng 178 lần, nhưng lực thủy triều mà nó gây ra lại nhỏ hơn nhiều.

Điều này là do trái với niềm tin thông thường, thủy triều không phải do lực hấp dẫn của mặt trăng hoặc mặt trời nâng đại dương lên, lực hấp dẫn của chúng quá yếu để có thể làm được điều đó. Thay vào đó, thủy triều được tạo ra do cường độ và hướng của lực hấp dẫn thay đổi tùy thuộc vào vị trí của bạn trên trái đất.

Siêu trăng ảnh hưởng tới triều cường ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Sự thay đổi này tạo ra các lực gây ra thủy triều. Lực thủy triều của mặt trăng mạnh hơn nhiều so với mặt trời vì nó gần hành tinh của chúng ta hơn nhiều, gây ra sự thay đổi lớn hơn nhiều về lực hấp dẫn từ vị trí này sang vị trí khác. Ngược lại, lực hấp dẫn của mặt trời thay đổi ít hơn nhiều vì mặt trời ở rất xa.

Siêu trăng lạnh diễn ra hôm nay 5.12, mặt trăng đạt pha đầy đủ vào đúng thời điểm cận địa, tức là khi vệ tinh này ở gần trái đất nhất trên quỹ đạo. Thời điểm này, mặt trăng sẽ ở gần so với trung bình, khiến nó trông lớn hơn và sáng hơn so với khi ở vị trí viễn địa.

Tại sao thủy triều lại mạnh nhất vào thời điểm siêu trăng? EarthSky cho biết đơn giản là vì mặt trăng ở vị trí gần trái đất nhất nên các đại dương trên trái đất chịu lực hấp dẫn của mặt trăng mạnh nhất. Như vậy, siêu trăng cuối cùng trong năm này cũng ảnh hưởng đến triều cường ở TP.HCM cũng như nhiều khu vực.