Đời sống Cộng đồng

Ngắm trăng vào ban ngày ngay sáng mai: Đừng bỏ lỡ ảo ảnh mặt trăng cực hiếm!

Cao An Biên
Cao An Biên
10/11/2025 15:40 GMT+7

Sáng mai 11.11, người Việt có cơ hội quan sát mặt trăng xuất hiện rõ giữa ban ngày. Đây cũng là thời điểm dễ thấy 'ảo ảnh mặt trăng' - hiện tượng khiến mặt trăng trông lớn bất thường khi ở gần đường chân trời.

Theo EarthSky, siêu trăng hải ly lớn và sáng nhất 2025 vừa xuất hiện vào đêm 5.11. Vì vậy, mặt trăng tuần này đang ở pha trăng khuyết. Trăng tròn mọc lúc hoàng hôn, nhưng trăng khuyết khuyết mọc muộn hơn vào mỗi đêm tiếp theo.

Đã đến lúc người Việt ngắm trăng vào… ban ngày: Chú ý ảo ảnh mặt trăng - Ảnh 1.

Mặt trăng vào ban ngày

Điều này đồng nghĩa với việc mặt trăng cũng lặn ngày càng muộn hơn. Vào những ngày sau mỗi lần trăng tròn, bạn sẽ thấy mặt trăng lặn về phía tây sau khi mặt trời mọc. Điều đó khiến buổi sáng sau ngày trăng tròn trở thành thời điểm lý tưởng để ngắm trăng ban ngày.

Hãy quan sát mặt trăng trong tuần này, sau khi mặt trời mọc, trên đường chân trời phía tây của bạn. Nó sẽ xuất hiện nhợt nhạt trên nền trời xanh. Nhờ hiện tượng ảo ảnh mặt trăng, bạn có thể nhận thấy mặt trăng ban ngày trông rất lớn khi ở gần đường chân trời.

Mặt trăng mọc vào ban ngày một nửa thời gian. Tuy nhiên, vì nó nhạt màu trên nền trời xanh nên ban ngày không dễ thấy bằng ban đêm. Tuy nhiên, mỗi tháng có một số thời điểm nhất định mà mặt trăng ban ngày dễ thấy nhất. Tuần này sẽ là một trong những cơ hội như vậy. Đây là thời điểm thích hợp để ngắm trăng sáng trên bầu trời buổi sáng.

Ảo ảnh mặt trăng là gì?

Theo Space.com, không phải ai cũng biết đây là một hiệu ứng kỳ lạ mà trong đó bộ não "thuyết phục" chúng ta rằng các vật thể lớn hơn kích thước thực tế khi ở gần đường chân trời. Đó là lý do chúng ta thường cảm thấy mặt trời hay mặt trăng to hơn khi xuất hiện ở đường chân trời.

Livescience thông tin ánh sáng tán xạ từ mặt trời quá sáng trên bầu trời của chúng ta, đến nỗi nó thường lấn át ánh sáng các ngôi sao vào ban ngày, nhưng không phải lúc nào cũng át được ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng.

Đã đến lúc người Việt ngắm trăng vào… ban ngày: Chú ý ảo ảnh mặt trăng - Ảnh 2.

Vì mặt trăng ở gần trái đất hơn các ngôi sao khác nên độ sáng bề mặt của nó lớn hơn độ sáng bề mặt của bầu trời. Do đó chúng ta có thể thấy mặt trăng vào ban ngày.

Lý do là vì mặt trăng ở gần trái đất hơn các ngôi sao khác nên độ sáng bề mặt của nó lớn hơn độ sáng bề mặt của bầu trời. Do đó chúng ta có thể thấy mặt trăng vào ban ngày.

Tuy nhiên, khả năng mặt trăng được nhìn thấy vào ban ngày cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, bao gồm các mùa, giai đoạn hiện tại của mặt trăng và độ trong của bầu trời vào một ngày nhất định. Chuyên gia cũng cho biết thời điểm đẹp nhất để ngắm trăng vào ban ngày là vào quý một (một tuần sau trăng non) và quý ba (một tuần sau trăng tròn).

Khám phá thêm chủ đề

