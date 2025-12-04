Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 sắp xuất hiện: Có ảnh hưởng gì tới con người?

Cao An Biên
Cao An Biên
04/12/2025 20:30 GMT+7

Tối nay 4.12 trên bầu trời có trăng tròn rằm tháng 10. Ngày mai 5.12, siêu trăng cuối cùng 2025 xuất hiện. Liệu siêu trăng lạnh có ảnh hưởng gì tới con người?

Theo Timeanddate.com, thời điểm xảy ra siêu trăng 5.12, cũng là siêu trăng lạnh cuối cùng của năm 2025, mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Siêu trăng cuối cùng 2025 sắp xuất hiện: Có ảnh hưởng gì tới con người? - Ảnh 1.

Siêu trăng cuối cùng 2025 xuất hiện vào ngày 5.12

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)


Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Lần trăng tròn này là siêu trăng, vì nó xảy ra trùng với thời điểm mặt trăng ở gần trái đất nhất trong quỹ đạo elip của nó, có thể trông to hơn, sáng hơn bình thường một chút.

Siêu trăng lần này có tên gọi là Trăng lạnh bởi những đêm đông ngày càng dài hơn ở Bắc bán cầu. Hãy bước ra ngoài sau hoàng hôn ngày 5.12 và hướng mắt về phía đông, bạn sẽ thấy mặt trăng từ từ leo lên bầu trời như một chiếc đèn lồng phủ sương giá, đánh dấu thời điểm rực rỡ nhất của chu kỳ trăng cuối cùng trong năm nay.

Siêu trăng có tác động lớn đến con người không?

Theo EarthSky.com, lực hấp dẫn của mặt trăng có thay đổi theo khoảng cách. Mặt trăng có lực hấp dẫn nhỏ nhất đối với trái đất khi ở vị trí xa nhất trên quỹ đạo của nó, còn gọi là điểm viễn địa.

Ngược lại, mặt trăng có lực hấp dẫn lớn nhất đối với trái đất khi ở vị trí gần chúng ta nhất hay điểm cận địa. Liệu lực hấp dẫn tăng lên đó có ảnh hưởng gì đến cơ thể con người chúng ta không? Câu trả lời là không.

Tuy nhiên, trăng tròn gần với trái đất sẽ gây ra thủy triều cận điểm cao hơn bình thường. Thủy triều này có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của con người trên trái đất.

Siêu trăng cuối cùng 2025 sắp xuất hiện: Có ảnh hưởng gì tới con người? - Ảnh 2.

Những tác động mà mọi người có thể quy cho siêu trăng thường về mặt tâm lý hơn là vật lý

ẢNH: THANH TÙNG

"Siêu trăng khiến con người tập trung sự chú ý vào mặt trăng và bầu trời nói chung. Không có bằng chứng hợp lý nào cho thấy chúng gây ra thảm họa. Những tác động mà mọi người có thể quy cho chúng là về mặt tâm lý hơn là vật lý", chuyên gia khẳng định.

Sự thay đổi khoảng cách giữa điểm xa nhất và gần nhất của mặt trăng có khiến nó trông nhỏ hơn hoặc lớn hơn không? Trên thực tế, siêu trăng tròn có thể trông lớn hơn tới 16% trên bầu trời và sáng hơn 30% so với kích thước và độ sáng tối thiểu khi nhìn bằng mắt thường.

Tuy nhiên, những thay đổi này không diễn ra đột ngột từ tháng này sang tháng khác. Vì vậy, nếu không có bất kỳ yếu tố nào để so sánh, những thay đổi về kích thước hoặc độ sáng của mặt trăng, rất khó định lượng bằng cách quan sát đơn giản.

Tin liên quan

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 11: Rằm tháng 9 có siêu trăng sáng nhất 2025

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 11: Rằm tháng 9 có siêu trăng sáng nhất 2025

Hôm nay là ngày rằm tháng 9. Theo lịch âm hôm nay có gì thú vị?

Tối nay, siêu trăng lớn và sáng nhất 2025 xuất hiện trên bầu trời Việt Nam

Triều cường ở TP.HCM dự báo vượt lịch sử sau siêu trăng lớn nhất 2025, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

siêu trăng siêu trăng cuối cùng 2025 rằm tháng 10 tết hạ nguyên lịch âm hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận