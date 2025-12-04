Siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 sắp xuất hiện: Có ảnh hưởng gì tới con người?

Theo Timeanddate.com, thời điểm xảy ra siêu trăng 5.12, cũng là siêu trăng lạnh cuối cùng của năm 2025, mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Siêu trăng cuối cùng 2025 xuất hiện vào ngày 5.12 ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)



Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Lần trăng tròn này là siêu trăng, vì nó xảy ra trùng với thời điểm mặt trăng ở gần trái đất nhất trong quỹ đạo elip của nó, có thể trông to hơn, sáng hơn bình thường một chút.

Siêu trăng lần này có tên gọi là Trăng lạnh bởi những đêm đông ngày càng dài hơn ở Bắc bán cầu. Hãy bước ra ngoài sau hoàng hôn ngày 5.12 và hướng mắt về phía đông, bạn sẽ thấy mặt trăng từ từ leo lên bầu trời như một chiếc đèn lồng phủ sương giá, đánh dấu thời điểm rực rỡ nhất của chu kỳ trăng cuối cùng trong năm nay.

Siêu trăng có tác động lớn đến con người không?

Theo EarthSky.com, lực hấp dẫn của mặt trăng có thay đổi theo khoảng cách. Mặt trăng có lực hấp dẫn nhỏ nhất đối với trái đất khi ở vị trí xa nhất trên quỹ đạo của nó, còn gọi là điểm viễn địa.

Ngược lại, mặt trăng có lực hấp dẫn lớn nhất đối với trái đất khi ở vị trí gần chúng ta nhất hay điểm cận địa. Liệu lực hấp dẫn tăng lên đó có ảnh hưởng gì đến cơ thể con người chúng ta không? Câu trả lời là không.

Tuy nhiên, trăng tròn gần với trái đất sẽ gây ra thủy triều cận điểm cao hơn bình thường. Thủy triều này có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của con người trên trái đất.

Những tác động mà mọi người có thể quy cho siêu trăng thường về mặt tâm lý hơn là vật lý ẢNH: THANH TÙNG

"Siêu trăng khiến con người tập trung sự chú ý vào mặt trăng và bầu trời nói chung. Không có bằng chứng hợp lý nào cho thấy chúng gây ra thảm họa. Những tác động mà mọi người có thể quy cho chúng là về mặt tâm lý hơn là vật lý", chuyên gia khẳng định.

Sự thay đổi khoảng cách giữa điểm xa nhất và gần nhất của mặt trăng có khiến nó trông nhỏ hơn hoặc lớn hơn không? Trên thực tế, siêu trăng tròn có thể trông lớn hơn tới 16% trên bầu trời và sáng hơn 30% so với kích thước và độ sáng tối thiểu khi nhìn bằng mắt thường.

Tuy nhiên, những thay đổi này không diễn ra đột ngột từ tháng này sang tháng khác. Vì vậy, nếu không có bất kỳ yếu tố nào để so sánh, những thay đổi về kích thước hoặc độ sáng của mặt trăng, rất khó định lượng bằng cách quan sát đơn giản.