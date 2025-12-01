Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tháng 12 bắt đầu: Người Việt xem mưa sao băng đẹp nhất, siêu trăng cuối cùng 2025

Cao An Biên
01/12/2025 20:00 GMT+7

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2025. Tháng này, người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm cũng như mưa sao băng đẹp nhất 2025.

CLB Thiên văn Đà Nẵng thuộc Đại học Đà Nẵng (DAC) thông tin về những hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện vào tháng 12 này. Ngoài mưa sao băng, siêu trăng cuối cùng của năm, còn sự kiện nào thú vị đón chờ người yêu thiên văn Việt Nam?

Tháng 12 bắt đầu: Người Việt xem mưa sao băng đẹp nhất, siêu trăng cuối cùng 2025 - Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ siêu trăng cuối cùng 2025

ẢNH: NGUYỄN TIỄN LÃM

1. Siêu trăng cuối cùng 2025 (ngày 5.12)

Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh. Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc.

Lần trăng tròn này là siêu trăng, vì nó xảy ra trùng với thời điểm mặt trăng ở gần trái đất nhất trong quỹ đạo elip của nó, có thể trông to hơn, sáng hơn bình thường một chút.

2. Mưa sao băng Geminids (ngày 14.12)

Trận mưa sao băng Geminids hoạt động từ khoảng 4 - 17.12 với cực điểm vào đêm 14, rạng sáng 15.12 với tần suất có thể lên đến 150 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

Bạn không cần đến thiết bị chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm, chỉ cần quan sát bằng mắt thường với thời tiết lý tưởng. Tâm điểm trận mưa sao băng này tại chòm sao Song Tử (Gemini), nhưng cũng có thể xuất hiện tại bất cứ vị trí nào trên bầu trời.

Tháng 12 bắt đầu: Người Việt xem mưa sao băng đẹp nhất, siêu trăng cuối cùng 2025 - Ảnh 2.

Mưa sao băng Geminids có thể tạo ra tới 150 vệt sao băng mỗi giờ, là bữa tiệc ánh sáng từ vũ trụ

ẢNH: THANH TÙNG

3. Việt Nam đón Đông chí (ngày 21.12)

Đông chí diễn ra vào thời điểm mặt trời ở vị trí xa nhất về phía nam so với xích đạo trời. Đây là ngày có thời gian ban ngày ngắn nhất trong năm ở bán cầu Bắc và là ngày có thời gian ban ngày dài nhất trong năm ở bán cầu Nam.

Vào ngày Đông chí, mặt trời chiếu thẳng xuống chí tuyến Nam (23,4° vĩ Nam). Bán cầu Bắc nhận được ít ánh sáng mặt trời nhất, trong khi bán cầu Nam đang trong thời kỳ cao điểm mùa hè với ánh sáng dồi dào.

4. Mưa sao băng Ursids (ngày 22 - 23.12)

Trận mưa sao băng Ursids có nguồn gốc từ sao chổi 8P/Tuttle, được phát hiện từ năm 1790. Đây là sao chổi có kích thước nhỏ, gây ra mưa sao băng yếu nhưng ổn định vào cuối năm. Mưa sao băng này được xem là mưa sao băng đáng chú ý cuối cùng năm 2025.

Tháng 12 bắt đầu: Người Việt xem mưa sao băng đẹp nhất, siêu trăng cuối cùng 2025 - Ảnh 3.

Trận mưa sao băng Ursids được xem là hiện tượng thiên văn đáng chú ý những ngày cuối năm 2025, trước khi chúng ta đón năm mới 2026

ẢNH: THANH TÙNG

Trận mưa sao băng Ursids hoạt động từ khoảng ngày 17 - 26.12 với cực điểm vào đêm 22.12, rạng sáng ngày 23.12 với tần suất có thể lên đến 10 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

