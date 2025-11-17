Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng Leonids đạt cực đại, đẹp như 'pháo hoa vũ trụ'

Cao An Biên
17/11/2025 20:31 GMT+7

Tối nay 17.11 và rạng sáng mai 18.11, mưa sao băng Leonids, một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý trong năm đạt cực đại. Người Việt có thể quan sát từ mấy giờ và ở hướng nào?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mưa sao băng Leonids, sự kiện thường niên nổi tiếng với những màn trình diễn ngoạn mục sẽ quan sát rõ nhất từ đêm nay 17.11 sang rạng sáng mai 18.11.

Sao băng đang tới: Tối nay, người Việt ngắm 'pháo hoa vũ trụ' cực đại Leonids - Ảnh 1.

Mưa sao băng còn được liên tưởng là "pháo hoa vũ trụ"

ẢNH: THANH TÙNG

Với mặt trăng chỉ được chiếu sáng khoảng 9%, bầu trời sẽ tối hơn, cho phép người yêu thiên văn nhìn thấy 10 - 15 sao băng mỗi giờ nếu ở nơi ít ánh sáng đô thị. Những vệt sáng này lao qua khí quyển với vận tốc khoảng 70 km/s, bắt nguồn từ bụi đá của sao chổi 55P/Tempel–Tuttle, một sao chổi nhỏ được phát hiện hai lần trong thế kỷ 19.

Dù tâm điểm của trận mưa sao băng nằm ở chòm sao Leo (Sư Tử), các chuyên gia khuyên người quan sát nên nhìn chếch khoảng 45 độ so với vị trí này, hoặc đơn giản là tìm nơi tối nhất có thể để có trải nghiệm tốt nhất.

Liệu có đợt "bùng nổ" mưa sao băng tối nay?

Dù năm nay Leonids không bùng nổ mạnh, chúng vẫn nổi tiếng với những cơn bão sao băng lịch sử, lên đến hàng ngàn sao băng mỗi giờ sau mỗi 33 năm. Lần bùng nổ gần nhất là năm 2002 và lần tiếp theo dự kiến vào năm 2031.

Thời điểm tốt nhất để quan sát mưa sao băng này khoảng 2 giờ sáng, chòm sao Leo sẽ lên đủ cao để bạn có thể nhìn rõ mưa sao băng. Chòm sao này rất dễ nhận ra bởi các sao sáng và hình dạng đặc biệt của nó, miễn là trời đủ trong.

Phần đầu của sư tử là nơi xuất phát hầu hết các sao băng của hiện tượng này. Bạn có thể quan sát Leonids trong toàn bộ thời gian từ khi nhìn thấy chòm sao Leo cho tới khi trời sáng.

Sao băng đang tới: Tối nay, người Việt ngắm 'pháo hoa vũ trụ' cực đại Leonids - Ảnh 3.

Ngắm mưa sao băng cần có sự ủng hộ của thời tiết

ẢNH: THANH TÙNG

Sau Leonids, người yêu thiên văn sẽ được ngắm mưa sao băng Geminids là một trong những màn "pháo hoa vũ trụ" rực rỡ nhất năm, sẽ đạt cực đại vào đêm 13 và 14.12, với tốc độ có thể lên tới 150 sao băng mỗi giờ trong điều kiện trời quang đãng.

Bạn có dành thời gian ngắm mưa sao băng vào tối nay? Đừng quên tìm một vị trí tốt, tránh xa ánh đèn đô thị, giữ ấm vào đêm muộn và tận hưởng bữa tiệc ánh sáng Leonids.

