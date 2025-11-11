Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tối nay mưa sao băng Bắc Taurids đạt cực đại trên bầu trời Việt Nam

Cao An Biên
Cao An Biên
11/11/2025 19:45 GMT+7

Tối nay 11.11 và rạng sáng mai 12.11, mưa sao băng Bắc Taurids đạt cực đại. Người Việt có thể ngắm hiện tượng này thế nào cho rõ nhất?

EarthSky thông tin Bắc Taurids và Nam Taurids là 2 mưa sao băng đang diễn ra trên bầu trời tháng 11 cùng với mưa sao băng Leonids. Mưa sao băng Bắc Taurids chính thức hoạt động vào tối 20.10 và dự kiến sẽ mạnh lên vào đêm nay 11, rạng sáng mai 12.11.

Tối nay một trận mưa sao băng đạt cực đại trên bầu trời Việt Nam - Ảnh 1.

Mưa sao băng Bắc Taurids cực đại tối nay

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Trong khi đó, mưa sao băng Nam Taurids hoạt động từ ngày 20.9 - 12.11, vừa đạt đỉnh vào đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5.11. Chúng cũng có chung nguồn gốc là sao chổi lang thang 2P/Encke, sao chổi này thải ra các mảnh vụn theo một vòng tròn lớn khi nó đi qua quỹ đạo 3,3 năm quanh mặt trời.

Dưới bầu trời tối không có trăng, cả mưa sao băng Nam Taurids và Bắc Taurids đều tạo ra khoảng năm sao băng mỗi giờ ngày cực đại. Ngoài ra, hãy chú ý đến các quả cầu lửa. Trong hầu hết những năm bình thường, chỉ có 1% trong số tất cả các sao băng Taurids là quả cầu lửa. Trong những năm đặc biệt, khi trái đất đi qua một vùng tập trung nhiều mảnh vụn, tỷ lệ này có thể lên tới 7%.

Mẹo ngắm mưa sao băng

Cả hai luồng đều mưa sao băng Taurids đều tỏa ra từ chòm sao Kim Ngưu, không xa ngôi sao sáng Aldebaran và chòm sao Thất Nữ (Pleiades) nhỏ bé, mờ ảo. Kim Ngưu hiện đang ở cao trên bầu trời vào giữa đêm.

Vì vậy, khoảng nửa đêm là thời điểm thích hợp để ngắm sao băng và cầu lửa Taurids, vì chúng dường như xuất phát từ chòm sao Kim Ngưu. Vào tháng 10 và tháng 11, chòm sao này ở vị trí cao nhất trên bầu trời vào giữa đêm.

Tối nay một trận mưa sao băng đạt cực đại trên bầu trời Việt Nam - Ảnh 2.

Ngắm sao băng, cần tránh xa ánh đèn đô thị

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Bạn không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt hay kỹ năng nào để ngắm mưa sao băng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là bầu trời quang đãng, kiên nhẫn và bản đồ bầu trời:

1. Tìm một vị trí quan sát vắng vẻ, tránh xa ánh đèn thành phố. Khi đến địa điểm, mắt bạn có thể mất 15 đến 20 phút để làm quen với bóng tối.

2. Mặc quần áo phù hợp với thời tiết và đảm bảo bạn thoải mái, đặc biệt nếu bạn dự định ở ngoài lâu.

3. Hãy mang theo chăn hoặc ghế ngồi thoải mái - ngắm sao băng là đòi hỏi sự chờ đợi. Sau khi tìm được vị trí quan sát, hãy nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời. 

4. Mưa sao băng dường như xuất phát từ điểm tỏa sáng, nhưng sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời. Điểm sáng càng cao so với đường chân trời, bạn càng có nhiều khả năng nhìn thấy sao băng.

Khám phá thêm chủ đề

mưa sao băng ngày 11/11 mưa sao băng cực đại mưa sao băng ở việt nam
