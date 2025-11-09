Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tối nay ngắm mưa sao băng kéo dài… 1 tháng: Người Việt có thể gặp bất ngờ

Cao An Biên
Cao An Biên
09/11/2025 20:42 GMT+7

Mưa sao băng Leonids đang hoạt động trên bầu trời đêm và được dự báo kéo dài tới cuối tháng 11 này. Nếu săn mưa sao băng này tối nay 9.11, bạn có thể nhìn thấy thêm 2 trận mưa sao băng khác nếu gặp may mắn.

Theo Timeanddate.com, trận mưa sao băng Leonids hoạt động từ tối 6.11 đến ngày 30.11 với cực điểm vào đêm 17.11, rạng sáng 18.11. Tần suất trận mưa sao băng này có thể lên đến 15 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

Tối nay ngắm mưa sao băng kéo dài… 1 tháng: Người Việt có thể gặp bất ngờ - Ảnh 1.

Leonids là trận mưa sao băng được mong chờ nhất tháng 11

ẢNH: THANH TÙNG

Đêm cực đại, người quan sát sẽ thấy chòm sao Sư Tử (Leo) sẽ nằm ở gần đường chân trời phía đông với các vệt sao băng bắn ra từ đó với tần suất từ 10 đến 15 vệt mỗi giờ trong điều kiện quan sát lý tưởng.

Tối nay, dù chưa phải là lúc cực đại, tuy nhiên người yêu thiên văn vẫn có thể "săn" những vệt mưa sao băng nổi tiếng trong lịch sử này. Các vệt mưa sao băng này thường xuất hiện trên bầu trời vào khoảng nửa đêm, cao nhất trên bầu trời vào lúc rạng sáng.

Hai trận mưa sao băng khác cũng đang diễn ra trong tháng 11

Bắc Taurids và Nam Taurids là hai mưa sao băng đang diễn ra trên bầu trời tháng 11 cùng với mưa sao băng Leonids. Mưa sao băng Bắc Taurids chính thức hoạt động vào tối 20.10 và dự kiến sẽ mạnh lên vào đêm 11, rạng sáng 12.11 tới đây.

Trong khi đó, mưa sao băng Nam Taurids đã hoạt động từ ngày 20.9 đến ngày 12.11, vừa đạt đỉnh vào đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5.11. Chúng cũng có chung nguồn gốc là sao chổi lang thang 2P/Encke, sao chổi này thải ra các mảnh vụn theo một vòng tròn lớn khi nó đi qua quỹ đạo 3,3 năm quanh mặt trời.

Tối nay ngắm mưa sao băng kéo dài… 1 tháng: Người Việt có thể gặp bất ngờ - Ảnh 2.

Ngắm mưa sao băng, cần thời tiết ủng hộ và một chút may mắn

ẢNH: THANH TÙNG

Khi trái đất đi qua các mảnh vụn này, các hạt bụi và vật chất khác nóng lên do ma sát với khí quyển của hành tinh chúng ta và tạo ra cảnh tượng rực lửa mà chúng ta thấy trên bầu trời.

Bạn có thể thấy sao băng Nam Taurids bất cứ lúc nào vào thời điểm này đến ngày 20.11. Đó là lúc trái đất đang lướt qua luồng sao băng, dòng mảnh vỡ sao chổi trong không gian tạo nên trận mưa sao băng này.

Bắc Taurids bắt nguồn từ một luồng sao băng gần đó, nhưng hơi khác một chút. Chúng hoạt động từ khoảng ngày 20.10 đến ngày 10.12. Cả hai trận mưa sao băng đều tạo ra khoảng 5 sao băng mỗi giờ lúc cực đại.

Hôm nay sao chổi thiên niên kỷ đang gần mặt trời nhất: Mẹo để người Việt ngắm

Hôm nay 8.11, sao chổi thiên niên kỷ Lemmon (C/2025 A6) hơn 1.000 năm mới ghé thăm trái đất đạt vị trí gần mặt trời nhất. Dưới đây là một số mẹo để người Việt quan sát.

Mặt trăng sắp ở xa trái đất nhất, tới năm… 2043 mới phá vỡ 'kỷ lục'

Tối nay bắt đầu mưa sao băng nổi tiếng trong lịch sử, kéo dài gần... 1 tháng

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
