Hôm nay ngày 11.11: Bạn còn nhớ khoảnh khắc 11 giờ 11 phút 11 giây ngày 11.11.11?

Ngày 11.11 hôm nay là thứ ba. Theo lịch âm hôm nay là ngày 22 tháng 9, còn gọi là ngày Giáp Thân, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Đây là ngày thứ năm của tiết khí Lập đông, một trong 24 tiết khí trong năm.

Hôm nay là ngày 11 tháng 11, có gì đặc biệt?

Hôm qua là thứ hai đầu tuần ngày 10.11. Ngày âm là ngày 21 tháng 9, còn gọi là ngày Quý Mùi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển (World Science Day for Peace and Development). Ngày này nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học trong xã hội và nhu cầu thu hút công chúng tham gia vào các cuộc tranh luận về các vấn đề khoa học.

Ngày 11.11 của 14 năm trước, tức năm 2011 được xem là thời khắc "trăm năm có một", khi vào lúc 11 giờ 11 phút 11 giây ngày 11.11.11, ngày và giờ phút là một xâu đối xứng (palindrome - đọc xuôi ngược đều như nhau) hoàn hảo, một sự kiện chỉ có thể xảy ra một lần trong mỗi 100 năm.

Lý do khiến ngày này trở nên đặc biệt vì 11.11.11 là xâu đối xứng về ngày duy nhất với hai chữ số bởi không hề có tháng 22. Với toàn thế giới, ngày 11.11 là ngày Đình chiến, vốn kỷ niệm khoảnh khắc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1918.

Ngày 11.11 hằng năm còn là ngày gì?

Nhiều người Việt biết tới ngày 11.11 hằng năm ngày Origami. Được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản, ngày này được tổ chức nhằm tôn vinh nghệ thuật cổ xưa của Nhật Bản trong việc tạo ra những vật thể phức tạp và hình dạng tinh xảo từ những mảnh giấy vuông.

Theo Timeanddate.com, Origami, bắt nguồn từ tiếng Nhật, "ori" nghĩa là gấp và "kami" nghĩa là giấy. Có nguồn gốc từ Nhật Bản vào thế kỷ thứ 6, mặc dù trong một thời gian dài, nghệ thuật này được lưu giữ cho các nghi lễ tôn giáo.

Đến thế kỷ 17, Origami đã trở nên phổ biến trong xã hội Nhật Bản và được sử dụng cho mục đích trang trí và nghi lễ. Trong những năm gần đây, Origami đã trở nên phổ biến với các hội nhóm Origami và các cuộc thi Origami được tổ chức trên khắp thế giới.

Nếu bạn chưa từng thử gấp Origami, có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt để học. Hãy bắt đầu với con sếu - một trong những mẫu Origami nổi tiếng nhất trên thế giới. Nếu bạn đã biết về Origami, hãy bắt đầu học một kỹ thuật Origami mới hoặc làm một mô hình mới ngay hôm nay.

Ngày 11.11 còn được biết đến là ngày Lễ độc thân. Đây là dịp để những người trẻ còn cô đơn có cơ hội họp mặt, vui chơi, xóa đi nỗi u buồn vì chưa tìm thấy "nửa kia" của mình... Ngày này được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc, ban đầu chỉ đơn giản là một ngày dành cho những sinh viên chưa có người yêu ăn mừng tình trạng độc thân của mình.