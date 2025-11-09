Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay ngày 9 tháng 11 là ngày gì? Lịch âm có gì thú vị?

Cao An Biên
Cao An Biên
09/11/2025 07:00 GMT+7

Ngày 9 tháng 11 hôm nay là ngày Pháp luật Việt Nam. Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này ra sao?

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, ngày 9 tháng 11 năm 2025. Theo lịch âm hôm nay là ngày 20 tháng 9, còn gọi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Hôm nay cũng là ngày thứ ba của tiết khí Lập đông.

Hôm nay ngày 9 tháng 11 là ngày gì? Lịch âm có gì thú vị? - Ảnh 1.

Hôm nay là ngày 9 tháng 11, ngày Pháp luật Việt Nam

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiết Lập đông bắt đầu vào ngày 7 tháng 11 dương lịch. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập đông ứng với kinh độ mặt trời bằng 225°.

Tiết khí đứng ngay trước Lập đông là Sương giáng và tiết khí kế tiếp sau là Tiểu tuyết. Đây cũng là tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí, đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong năm.

Hôm nay là ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành (Hiến pháp 1946 - nay đã hết hiệu lực), đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước.

Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013). Ngày 9 tháng 11 hằng năm được xem là ngày Pháp luật Việt Nam, từ năm 2013. Ngày này được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Hôm nay ngày 9 tháng 11 là ngày gì? Lịch âm có gì thú vị? - Ảnh 2.

Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mục đích, ý nghĩa quan trọng của ngày Pháp luật Việt Nam là để tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Đến ngày mai 10.11 là Ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển. Ngày này nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học trong xã hội và nhu cầu thu hút công chúng tham gia vào các cuộc tranh luận về các vấn đề khoa học mới nổi. Ngày này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự liên quan của khoa học trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Tin liên quan

Hôm nay người Việt đón tiết Lập đông: Tết dương lịch 2026 thuộc tiết khí nào?

Hôm nay người Việt đón tiết Lập đông: Tết dương lịch 2026 thuộc tiết khí nào?

Tiết Lập đông 2025 chính thức bắt đầu vào hôm nay 7.11. Tiết khí này đánh dấu tết dương lịch 2026 đang đến gần.

'Đếm ngược' tết dương lịch còn 59 ngày: Khi nào bắt đầu tiết Lập đông?

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 11: Rằm tháng 9 có siêu trăng sáng nhất 2025

Khám phá thêm chủ đề

lịch Âm ngày 9/11 là ngày gì Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9/11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận