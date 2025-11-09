Hôm nay ngày 9 tháng 11 là ngày gì? Lịch âm có gì thú vị?

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, ngày 9 tháng 11 năm 2025. Theo lịch âm hôm nay là ngày 20 tháng 9, còn gọi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Hôm nay cũng là ngày thứ ba của tiết khí Lập đông.

Hôm nay là ngày 9 tháng 11, ngày Pháp luật Việt Nam ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiết Lập đông bắt đầu vào ngày 7 tháng 11 dương lịch. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập đông ứng với kinh độ mặt trời bằng 225°.

Tiết khí đứng ngay trước Lập đông là Sương giáng và tiết khí kế tiếp sau là Tiểu tuyết. Đây cũng là tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí, đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong năm.

Hôm nay là ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành (Hiến pháp 1946 - nay đã hết hiệu lực), đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước.

Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013). Ngày 9 tháng 11 hằng năm được xem là ngày Pháp luật Việt Nam, từ năm 2013. Ngày này được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội ẢNH: CAO AN BIÊN

Mục đích, ý nghĩa quan trọng của ngày Pháp luật Việt Nam là để tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Đến ngày mai 10.11 là Ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển. Ngày này nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học trong xã hội và nhu cầu thu hút công chúng tham gia vào các cuộc tranh luận về các vấn đề khoa học mới nổi. Ngày này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự liên quan của khoa học trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.