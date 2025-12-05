Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sự thật bất ngờ về siêu trăng lạnh: Tối nay 5.12 trăng mới to, sáng nhất năm

Cao An Biên
Cao An Biên
05/12/2025 19:30 GMT+7

Mạng xã hội và nhiều trang tin tức chia sẻ thông tin Việt Nam đón siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 vào hôm qua 4.12, tuy nhiên trên thực tế hôm nay 5.12 mới là ngày trăng to và tròn nhất.

Trăng tròn rằm tháng 10 vừa xuất hiện vào dịp Tết Hạ nguyên tối qua 4.12 khiến nhiều người Việt háo hức. Tuy nhiên theo Timeanddate.com, hôm nay 5.12, siêu trăng lạnh cuối cùng 2025 mới chính thức xuất hiện theo giờ Việt Nam.

Sự thật bất ngờ về siêu trăng lạnh cuối cùng 2025: Hôm nay trăng mới to nhất - Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ siêu trăng lạnh tối nay

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Thời điểm xảy ra siêu trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Siêu trăng lần này có tên gọi là siêu trăng lạnh bởi những đêm đông ngày càng dài hơn ở Bắc bán cầu. Hãy bước ra ngoài sau hoàng hôn ngày 5.12 và hướng mắt về phía đông, bạn sẽ thấy mặt trăng từ từ leo lên bầu trời như một chiếc đèn lồng phủ sương giá, đánh dấu thời điểm rực rỡ nhất của chu kỳ trăng cuối cùng trong năm nay.

Chuyện trăng tròn nhất ngày 15 hay 16 âm lịch

Nhiều người quan niệm rằng trăng xuất hiện vào ngày rằm là trăng tròn nhất. Tuy nhiên dưới góc độ khoa học, điều này không đúng hoàn toàn. Theo đó, xác suất mà điểm trăng tròn (lúc nó tròn gần như hoàn hảo) rơi vào ngày 16 âm lịch cao hơn rơi vào ngày 15 và rơi vào ngày 17 âm lịch lại càng hiếm.

Lý do là vì chu kỳ pha của mặt trăng là 29,53 ngày, có nghĩa là nửa chu kỳ, từ điểm hoàn toàn không trăng tới điểm trăng tròn hoàn hảo và ngược lại kéo dài khoảng 14,76 ngày.

Trong khi đó ngày mùng 1 âm lịch được quy ước là ngày có chứa điểm hoàn toàn không trăng (trong âm lịch gọi là điểm sóc). Điểm đó có thể rơi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày mùng 1, cộng thêm nửa chu kỳ pha thì sẽ ra gần đúng điểm trăng tròn.

Như vậy, chỉ cần điểm sóc rơi vào quá 7 giờ sáng ngày mùng 1 của tháng âm lịch nào đó, thì điểm trăng tròn sẽ rơi vào ngày 16 thay vì 15.

Sự thật bất ngờ về siêu trăng lạnh cuối cùng 2025: Hôm nay trăng mới to nhất - Ảnh 3.

Xác suất mà điểm trăng tròn (lúc nó tròn gần như hoàn hảo) rơi vào ngày 16 âm lịch cao hơn rơi vào ngày 15

ẢNH: DM DAVID

Thời điểm diễn ra siêu trăng tối nay, trận mưa sao băng Geminids cũng đang hoạt động. Mưa sao băng này diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20.12 với cực điểm năm 2025 rơi vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15.12.

Giới thiên văn gọi đây là "vua của các trận mưa sao băng" khi tần suất sao băng mỗi giờ có thể lên đến 150 sao băng trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên vì ánh sáng mặt trăng, chúng ta khó để quan sát các sao băng Geminids thời điểm này.

