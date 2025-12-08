7 mưa sao băng liên tục thắp sáng bầu trời Việt: Tối nay đạt cực đại

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tháng cuối năm 2025, bầu trời có nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú, nổi bật là 7 trận mưa sao băng liên tục đạt cực đại trên bầu trời Việt Nam.

Bầu trời Việt Nam cuối năm 2025 với nhiều hiện tượng thiên văn thú vị ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

7 màn "pháo hoa vũ trụ" nói trên bao gồm mưa sao băng Phoenicids, mưa sao băng Puppids - Velids, mưa sao băng Monocerotids, mưa sao băng Sigma Hydrids, mưa sao băng Geminids, mưa sao băng Coma Berenicids và mưa sao băng Ursids.

"Bữa tiệc" mưa sao băng khép lại năm 2025, chính thức chào đón năm mới 2026 khiến nhiều người yêu thiên văn thích thú. Đáng chú ý ngay tối nay và rạng sáng mai, cũng có một trận mưa sao băng nhỏ đạt cực đại.

Thông tin về các trận mưa sao băng

Đầu tiên là mưa sao băng Phoenicids vừa đạt cực đại ngày 2.12. Đây là một trận mưa sao băng hiếm, thất thường được nhìn thấy tốt hơn ở Nam bán cầu. Với tâm điểm nằm trong chòm sao Phoenix (Phượng Hoàng). Năm nay sẽ khó quan sát do ánh trăng quá sáng.

Tiếp đến là mưa sao băng Puppids - Velids vừa đạt cực đại vào ngày 7.12 mới đây. Đây là một trận mưa sao băng phức tạp gồm các vệt sao băng mờ, chủ yếu dành cho người quan sát ở Nam bán cầu với tần suất khoảng 10 vệt mỗi giờ, nhưng ánh trăng sẽ gây cản trở trong năm nay.

Rạng sáng mai 9.12, mưa sao băng Monocerotids cực đại. Đây là mưa sao băng nhỏ, tỏa ra từ vùng trời gần sao Procyon và chòm sao Orion với tần suất chỉ khoảng 2 - 3 vệt mỗi giờ. Hãy nhìn về hướng đông sau nửa đêm để quan sát mưa sao băng này.

Bạn đã sẵn sàng ngắm các trận mưa sao băng cuối năm 2025 chưa? ẢNH: THANH TÙNG

Trong khi đó, mưa sao băng Sigma Hydrids hoạt động hằng năm từ ngày 3.12 đến 5.12 với cực đại năm nay xảy ra 12.12. Điểm tỏa sáng, điểm trên bầu trời mà các sao băng này xuất phát, nằm trong chòm sao Hydra. Trận mưa sao băng này có thể nhìn thấy từ cả hai bán cầu.

Geminids được xem là vua của các trận mưa sao băng với cực đại năm nay rơi vào ngày 14.12. Mưa sao băng này có thể lên tới 120 vệt sao băng đủ màu mỗi giờ. Trăng mọc muộn nên bầu trời buổi tối sẽ rất tối, hoàn hảo để quan sát. Hãy nhìn xa khỏi chòm sao Gemini (Song Tử) để thấy những vệt sao băng dài hơn.

Mưa sao băng Coma Berenicids (16.12) là trận mưa sao băng yếu, dễ bị nhầm lẫn với Leonids với chỉ khoảng 3 vệt sao băng di chuyển rất nhanh mỗi giờ (65 km/s). Sao băng tỏa ra từ chòm sao Coma Berenice, quan sát tốt nhất trước bình minh ở Bắc bán cầu.

Ursids, trận mưa cuối cùng 2025 đạt cực đại ngày 21.12 thường bị bỏ qua nhưng lại đem đến khoảng 10 vệt mỗi giờ vào dịp cuối năm. Mưa sao băng diễn ra chỉ hai ngày sau trăng non nên bầu trời sẽ rất tối.