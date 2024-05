Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 điều chỉnh giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

4 điều chỉnh trong lối sống giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng mà mỡ tích tụ trong gan quá nhiều. Qua thời gian, hoạt động của gan sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không điều trị, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn nặng và gây suy gan.

Một số điều chỉnh trong lối sống sẽ giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, và đối với những người đã mắc thì sẽ giúp kiểm soát bệnh.

Bệnh gan nhiễm mỡ chia ra làm 2 loại là gan nhiễm mỡ do rượu bia và gan nhiễm mỡ không do rượu bia. Nguyên nhân dẫn đến 2 loại này có chút khác biệt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Những người bị gan nhiễm mỡ cần tránh rượu bia vì sẽ khiến tình hình sức khỏe gan tệ hơn PEXELS

Với gan nhiễm mỡ do rượu bia, tình trạng tích tụ mỡ trong gan là do uống quá nhiều rượu bia. Trong khi đó, gan nhiễm mỡ không do rượu bia thì nguyên nhân tích mỡ là do ăn nhiều thực phẩm giàu các loại chất béo có hại như chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và một số loại khác.

Tại sao viêm cột sống lại dễ bị hiểu nhầm là đau lưng thông thường?

Một trong những triệu chứng chính của viêm cột sống dính khớp là đau lưng. Tuy nhiên, cơn đau lưng này lúc ban đầu có thể dễ gây nhầm lẫn với đau lưng thông thường. Hệ quả là khiến người bệnh chủ quan và dễ phớt lờ các triệu chứng.

Viêm cột sống dính khớp là một loại viêm khớp ảnh hưởng đến khớp và dây chằng cột sống. Các chuyên gia cho biết bệnh đôi khi cũng gây sưng đau một số khớp khác trong cơ thể như đầu gối, mắt cá chân và khớp hông, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Viêm cột sống dính khớp là một loại viêm khớp ảnh hưởng đến khớp và dây chằng cột sống PEXELS

Nếu chỉ dựa vào triệu chứng đau lưng thì rất khó chẩn đoán chính xác bệnh viêm cột sống dính khớp. Một trong những sự khác biệt lớn là đau lưng thông thường đặc trưng với những cơn đau ngắn, còn viêm cột sống dính khớp sẽ kéo dài. Có những người khi mắc bệnh thì đến khám nhiều nơi để tìm ra bệnh, trong khi số khác thì phớt lờ. Hệ quả là làm bệnh ngày càng nặng.

Một dấu hiệu khác giúp nhận biết viêm cột sống dính khớp là cảm giác đau cứng ở lưng dưới và hông, đặc biệt là vào buổi sáng hoặc sau khi ngồi, nằm lâu mà không vận động. Tuy nhiên, viêm cột sống dính khớp khi còn ở giai đoạn đầu thì các triệu chứng không nghiêm trọng nên khó phát hiện.

Móng tay đổi màu bất thường, khi nào là dấu hiệu bệnh?

Móng tay khỏe mạnh sẽ có bề mặt bóng mịn, không có vết lõm và màu trắng hồng. Đôi khi, màu sắc và kết cấu móng tay có thể bị thay đổi, đặc biệt là khi bị chấn thương. Trong một số trường hợp, sự thay đổi này còn là dấu hiệu bệnh tiềm ẩn.

Móng được cấu tạo từ keratin, hay còn gọi là chất sừng. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology phát hiện mỗi tháng móng tay có thể dài ra gần 3,5 mm. Tốc độ này nhanh hơn đáng kể so với móng chân khi mỗi tháng chỉ dài thêm khoảng 1,6 mm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Móng tay nhợt nhạt, tái xanh có thể là do thiếu máu và ô xy trong máu PEXELS

Một trong những thay đổi hay gặp nhất là móng đổi màu. Nghiên cứu của Viện Da liễu Mỹ (AAD) cho thấy móng chuyển sang màu vàng có thể là dấu hiệu của nhiễm nấm.

Nhóm có nguy cơ cao bị nhiễm nấm móng là , người lớn tuổi, người mắc một số loại bệnh nhất định hoặc những người sống ở vùng khí hậu ẩm ướt. Nấm móng thường xuất hiện trên móng chân hơn là móng tay. Nếu nấm đã phát triển sâu vào trong móng thì cần nhiều thời gian điều trị và kết hợp dùng một số loại thuốc khác nhau.

