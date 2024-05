Nguy kịch do sai lầm khi điều trị thủy đậu

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) cho biết bệnh nhân (BN) đến BV trong tình trạng rất nặng. Gia đình BN cho hay, 5 ngày trước nhập viện, BN xuất hiện mụn nước (trước đó, em gái của BN có bị thủy đậu), được người nhà mua thuốc nam về uống, nhưng không đỡ nên được đưa vào cơ sở y tế gần nhà. Tại đây, BN được cho sử dụng thuốc dexamethasone (một thuốc corticosteroid có tác dụng chống viêm mạnh) dạng tiêm.



ảnh: BVCC

Sau dùng thuốc, bệnh thủy đậu đột ngột tiến triển nặng lên, mụn phỏng nước nổi dày đặc, sốt cao 40 - 41 độ C. BN không đi lại được, bụng trướng căng, bí trung đại tiện, được đưa đến BV đa khoa tỉnh. Do tình trạng rất nặng, BN được chuyển lên BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, trong tình trạng sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân (ảnh), loét miệng họng, ý thức chậm, yếu hai chân, liệt ruột, đồng thời có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa, mê sảng, kích thích.

Tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, các xét nghiệm cho thấy, BN rối loạn đông máu trầm trọng, số lượng tiểu cầu giảm sâu, men gan tăng cao, suy các cơ quan.

Các bác sĩ (BS) chẩn đoán BN bị thủy đậu mức độ nặng có bội nhiễm, liệt ruột, nguy cơ tử vong cao. BN được điều trị tích cực bằng thuốc kháng vi rút thủy đậu (Acyclovir) dạng truyền tĩnh mạch, các thuốc kháng sinh, điều chỉnh các rối loạn đông máu - chảy máu, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng. Sau 2 tuần điều trị, BN phục hồi tốt, được xuất viện.

Th.S-BS Trần Văn Bắc, Khoa Cấp cứu - BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Varicella Zoster thuộc họ Herpesviridae gây nên. BN thủy đậu có các triệu chứng: sốt, nhức mỏi, chán ăn, đau đầu, đau cơ, nổi ban đỏ phỏng nước ở da và niêm mạc (miệng, mắt, tiết niệu…). Phỏng nước thường nổi ở vùng đầu mặt và thân mình trước, sau đó lan dần ra toàn thân.

Thủy đậu lây trực tiếp từ người sang người thông qua các giọt bắn đường hô hấp (nước bọt, dịch tiết mũi), qua tiếp xúc trực tiếp với dịch phỏng nước thủy đậu, hoặc gián tiếp thông qua cầm nắm các vật dụng có dính chất tiết phỏng nước.

"Bệnh thường diễn tiến lành tính. Tuy nhiên, trẻ nhũ nhi, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch có nguy cơ diễn tiến nặng, biến chứng", BS Bắc lưu ý.

Theo BS Bắc, các biến chứng nặng do thủy đậu như: viêm phổi nặng, viêm não - màng não, viêm khớp... có thể dẫn đến tử vong. Riêng phụ nữ mang thai nếu nhiễm thủy đậu có thể gia tăng tần suất sẩy thai, đẻ non và đặc biệt là dị tật cho thai nhi. Do đó, khi có triệu chứng thủy đậu, người bệnh cần đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị phù hợp.

Theo BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, khi bị thủy đậu, người bệnh không tự ý sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc, cần được cân nhắc khi sử dụng thuốc có chứa thành phần corticosteroid, tránh các nguy cơ diễn biến nặng.