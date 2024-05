Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích tuyệt vời của cà phê với người ngồi nhiều

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Tác dụng bất ngờ của trái kiwi với huyết áp; 4 kiểm tra sức khỏe phụ nữ nên thực hiện sau tuổi 30; Không đánh rắm được là bệnh gì?...

Tin rất vui cho dân văn phòng yêu thích cà phê

Nghiên cứu mới nhất, được công bố trên tạp chí y khoa BMC Public Health, đã phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của cà phê, nhất là với dân văn phòng - những người thường ngồi nhiều.

Uống cà phê có thể giúp giảm đến 33% tỷ lệ tử vong sớm do mọi nguyên nhân Pexels

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tô Châu (Trung Quốc) đã xem xét tác động của việc ngồi nhiều hằng ngày và việc tiêu thụ cà phê đối với tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và do mọi nguyên nhân.



Các tác giả đã kiểm tra dữ liệu của 10.639 người từ cuộc Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia của Mỹ (NHANES). Trong 13 năm theo dõi, đã có 945 trường hợp tử vong, trong đó có 284 trường hợp là do bệnh tim mạch.

Về tác dụng của cà phê, nghiên cứu đã phát hiện ra điều kỳ diệu là những người uống nhiều cà phê nhất đã giảm đến 33% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm đến 54% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch so với người không uống cà phê.



Đáng chú ý, các phân tích chung cho thấy uống cà phê kết hợp ngồi ít hơn 6 giờ mỗi ngày giúp giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đến 1,6 lần so với ngồi từ 6 giờ trở lên và không uống cà phê. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 3.5.

Tác dụng bất ngờ của trái kiwi với huyết áp

Huyết áp cao sẽ làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Để kiểm soát huyết áp tốt thì ngoài dùng thuốc, tập thể dục thì ăn uống lành mạnh cũng rất quan trọng. Trái kiwi không chỉ thơm ngon mà còn chứa các dưỡng chất giúp kiểm soát huyết áp cao.

Không chỉ tác động tiêu cực đến tim mạch mà huyết áp cao còn làm tăng rủi ro mắc chứng mất trí nhớ, tổn thương thận, phình động mạch và một số vấn đề về thị lực. Mức huyết áp khỏe mạnh là không quá 120/80 milimet thủy ngân (mmHg). Một người được xem là huyết áp cao khi mức huyết áp vượt quá 130/80 mmHg.

Ăn trái kiwi thường xuyên sẽ góp phần giúp kiểm soát huyết áp PEXELS

Kiwi là loại trái cây mọng nước chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Phần vỏ kiwi có màu nâu nhạt, phần thịt bên trong màu xanh lá. Kiwi có một số loại vitamin thiết yếu đặc biệt có lợi cho những người cần kiểm soát huyết áp.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một trái kiwi kích cỡ trung bình chứa 215 mg kali, 23,5 mg canxi, 64 mg vitamin C cùng nhiều loại khoáng chất, chất chống ô xy hóa khác. Vitamin C lại rất cần thiết cho người bị huyết áp cao.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Medicine phát hiện những người bị huyết áp cao nhưng bổ sung đều đặn vitamin C thì huyết áp tâm thu và tâm trương đều giảm. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 1.5.

4 kiểm tra sức khỏe phụ nữ nên thực hiện sau tuổi 30

Trong khi nhiều người đang tập trung vào tập luyện và dinh dưỡng thì một khía cạnh quan trọng khác thường bị bỏ qua là khám sức khỏe định kỳ. Những xét nghiệm này quan trọng vì giúp phát hiện sớm bệnh lúc còn ở giai đoạn đầu.

Khi bệnh được phát hiện sớm thì các bác sĩ sẽ có biện pháp can thiệp để kiểm soát bệnh và ngăn chặn bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng. Nhờ đó, bệnh nhân sẽ được nâng cao chất lượng sống.

Phụ nữ sau 30 tuổi nên kiểm tra sức khỏe tuyến giáp định kỳ PEXELS

Khi khám sức khỏe định kỳ, phụ nữ sau 30 tuổi cần kiểm tra các vấn đề sau:

Xét nghiệm PAP và HPV. Đây là những xét nghiệm quan trọng để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Bắt đầu từ những năm 30 tuổi, phụ nữ nên thực hiện các xét nghiệm này khoảng 5 năm/lần.

Xét nghiệm PAP, hay còn gọi là phết tế bào cổ tử cung, sẽ kiểm tra các tế bào cổ tử cung để phát hiện bất thường. Trong khi đó, xét nghiệm HPV sẽ kiểm tra sự hiện diện virus u nhú ở người. Đây là nguyên nhân phổ biến gây ung thư cổ tử cung. Khám sàng lọc định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm bệnh và tăng cơ hội điều trị.

Chụp X-quang tuyến vú. Chụp X-quang tuyến vú thường xuyên rất quan trọng giúp sàng lọc ung thư vú, đặc biệt là với phụ nữ trên 30 tuổi. Khi bước qua tuổi 40, phụ nữ nên chụp X-quang tuyến vú 1-2 năm/lần. Chụp quang tuyến vú có thể phát hiện sớm ung thư vú. Các phương pháp điều trị sẽ có hiệu quả nhất khi ung thư chỉ mới ở giai đoạn đầu.