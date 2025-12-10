Mưa sao băng rực rỡ nhất 2025: Nếu thời tiết xấu, người Việt vẫn có 3 cách để ngắm

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết cực đại mưa sao băng Geminids, được xem là mưa sao băng rực rỡ nhất 2025 sắp đến. Nếu thời tiết là vấn đề mà bạn đang lo ngại, HAS gợi ý cho người quan sát 3 phương án để không bỏ lỡ "vua của các trận mưa sao băng".

Geminids là trận mưa sao băng nổi tiếng với nhiều màu sắc ẢNH MINH HỌA: AI

Theo đó, mưa sao băng Geminids có nguồn gốc từ phần còn sót lại của một tiểu hành tinh có tên gọi là 3200 Phaethon. Trái đất đi qua dòng vật chất này từ ngày 4 đến 20.12 hằng năm và đạt khoảng cách gần nhất với vùng lõi vào ngày 13 - 14.12 tới đây, tức đêm cực đại.

Đây là trận mưa sao băng lớn nhất và đáng mong đợi nhất trong năm. Năm nay, thời điểm thuận lợi để quan sát mưa sao băng Geminids là đêm 13, rạng sáng 14.12. Trăng lưỡi liềm mỏng cuối tháng mọc muộn sẽ không gây quá nhiều cản trở đến buổi quan sát của bạn. Tuy nhiên, thời tiết mới là yếu tố quyết định trực tiếp tới kết quả mà bạn nhìn thấy, do đó, nếu ai đang lo ngại về vấn đề này, hãy tham khảo một số phương án sau.

Phương án 1: Quan sát trực tiếp vào đêm 13 - 14.12

Nếu dự báo thời tiết cho biết nơi bạn quan sát mưa sao băng sẽ có một bầu trời quang đãng vào đêm cực đại, hãy chọn ngay thời điểm thuận lợi nhất đó. Bắt đầu từ tối thứ bảy 13.12 cho tới trước bình minh chủ nhật 14.12.

Vào đầu buổi tối, khi tâm điểm mới nhô lên khỏi đường chân trời, tần suất sẽ thấp nhất trong đêm chỉ khoảng 10 - 20 vệt. Hầu hết các vệt sao băng xuất hiện chủ yếu lướt ngang qua bầu khí quyển chứ không đi sâu vào, điều này giúp kéo dài thời gian tồn tại của chúng lên tới vài giây thay vì dưới một giây như thông thường.

Thời điểm tốt nhất quan sát mưa sao băng Geminids là cuối tuần này, ngày 13 - 14.12 ẢNH: THANH TÙNG

Khi dần về khuya, tâm điểm trong chòm sao Gemini (Song Tử) đã leo cao hơn, tần suất cũng tăng dần lên qua mỗi giờ, có thể đạt khoảng 60 vệt vào lúc 10 giờ đêm và lên tới 120 - 150 vệt vào lúc 2 giờ sáng trong điều kiện quan sát lý tưởng.

Hầu hết các vệt sao băng xuất hiện ở nửa bầu trời về phía đông, tuy nhiên chúng vẫn có thể xuất hiện lác đác ở các khu vực khác. Thời điểm quan sát thích hợp nhất là từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, trước khi trăng tàn cuối tháng bắt đầu lấp ló xuất hiện.

Từ sau 2 giờ sáng, sự xuất hiện của mặt trăng kết hợp với việc tâm điểm cũng lặn dần xuống ở bầu trời phía tây sẽ khiến cho tần suất sao băng mà bạn nhìn thấy giảm dần.

Phương án 2: Quan sát các đêm trước và trong cực điểm gồm 11-12.12, 12 - 13.12 và 13 - 14.12

Nếu thời tiết vào thời gian cực điểm vẫn là một ẩn số, đây sẽ là phương án bạn nên lựa chọn nhất. Ở phương án này, vào mỗi đêm, bạn hãy dành ra khoảng thời gian từ 22 giờ đến 2 giờ sáng để quan sát.

Vào mỗi đêm, bạn hãy dành ra khoảng thời gian từ 22 giờ đến 2 giờ sáng để quan sát ẢNH: THANH TÙNG

Theo thống kê, tần suất sao băng Geminids sẽ đạt khoảng 75% so với đêm cực đại vào 12 - 13.12 và 50% vào đêm 11 - 12.12. Tuy nhiên, bất lợi ở chỗ, mặt trăng cũng sẽ mọc sớm hơn một tiếng ứng với mỗi ngày. Do vậy, hãy tranh thủ bắt đầu thật sớm trước khi mặt trăng kịp xuất hiện và lấn át đi vẻ đẹp rực rỡ của những vệt sao băng.

Phương án 3: Quan sát các đêm trong và sau cực điểm gồm 13 - 14.12, 14 - 15.12 và 15 - 16.12

Đây có thể là phương án dự phòng nếu hai phương án trên đều lỡ hẹn với bạn. Tuy nhiên, HAS không khuyến khích mọi người lựa chọn phương án này. Mặc dù lúc này, mặt trăng đã nhường chỗ cho màn trình diễn khi nó chỉ xuất hiện lúc bình minh lần ló dạng, tần suất của Geminids sau cực điểm cũng giảm nhanh chóng.

Vào đêm 14 - 15.12, tức là chỉ chưa đầy 24 giờ sau cực điểm, tần suất đã giảm đi ít nhất 50% và sẽ tiếp tục giảm nhanh ở những đêm sau đó. Có thể nói, "vị vua" lúc này đã bắt đầu nhường chỗ lại cho những trận mưa sao băng nhỏ khác vào dịp cuối tháng 12.

Ngắm mưa sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

