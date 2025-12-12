Tối mai người Việt xem cực đại 'vua các trận mưa sao băng': 10 mẹo để ngắm

EarthSky.com gợi ý các mẹo để quan sát "vua của các trận mưa sao băng" vào thời điểm cực đại.

1. Lưu ý múi giờ

Mưa sao băng xảy ra trong nhiều ngày, tuy nhiên người yêu thiên văn nên tìm hiểu ngày đạt đỉnh của mưa sao băng. Và đây là điều đáng chú ý, đỉnh điểm của trận mưa sao băng đến cùng một lúc, nghĩa là mọi người trên trái đất đều có thể nhìn thấy. Nhưng múi giờ khác nhau nên bạn cần phải lưu ý.

Đừng bỏ lỡ mưa sao băng Geminids năm 2025 ẢNH: THANH TÙNG

Thời điểm quan sát cực đại Geminids là đêm 13, rạng sáng ngày 14.12 là lý tưởng nhất. Bạn có thể bắt đầu quan sát từ sau khoảng 10 giờ tối, nhưng thời điểm bùng nổ nhất sẽ rơi vào tầm 2 giờ sáng khi tâm điểm nằm trong chòm sao Gemini (Song Tử) vươn lên cao nhất trên bầu trời.

2. Vị trí

Điều quan trọng là phải có một nơi đủ tối và một góc nhìn rộng mở quan sát bầu trời. Đó có thể là cánh đồng ở quê, một đoạn đường nông thôn hay một khu cắm trại có tầm nhìn rõ ràng theo một hoặc nhiều hướng. Bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy một nhiều thiên thạch.

3. Cảnh giác với mặt trăng

Trong một trận mưa sao băng, trăng sáng sẽ khiến bạn buồn lòng. Chắc chắn, không có gì làm giảm hiệu ứng của một trận mưa sao băng hiệu quả hơn một mặt trăng sáng. Nếu trăng lên, hãy nhìn vào các khu vực trên bầu trời xa mặt trăng. Bất cứ thứ gì trong vùng lân cận của mặt trăng, bao gồm cả sao băng, đều có thể bị ánh sáng chói của nó làm lu mờ.

Tin vui cho người quan sát là thời điểm cực đại mưa sao băng Geminids, mặt trăng ở pha lưỡi liềm, được chiếu sáng khoảng 25 - 30% và sẽ nằm dưới đường chân trời cho đến tận 2 giờ sáng. Điều này mang đến một khoảng thời gian tuyệt vời từ đầu giờ tối cho đến khi đêm đã về khuya, giúp bạn dễ dàng nhìn thấy cả những vệt sao băng mảnh và mờ.

Ánh trăng là "kẻ thù" của mưa sao băng ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

4. Biết tỷ lệ dự kiến

Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến một chủ đề đôi khi gây thất vọng, đặc biệt là đối với những người mới quan sát sao băng: tốc độ rơi. Bảng thống kê về mưa sao băng hầu như luôn liệt kê cái được gọi là tốc độ theo giờ tại thiên đỉnh (ZHR) cho mỗi trận mưa sao băng.

Với Geminids, ở những nơi thật sự tối trời, bạn có thể bắt gặp tới 120 - 150 sao băng mỗi giờ. Ngay cả trong môi trường ngoại ô có chút ánh sáng nhân tạo, bạn vẫn có thể thấy khoảng 30 - 50 vệt mỗi giờ.

5. Đừng quá lo lắng về điểm tỏa sáng

Bạn không cần phải nhìn chằm chằm cả đêm theo một hướng duy nhất hoặc thậm chí xác định điểm tỏa sáng để có thể vui vẻ ngắm mưa sao băng. Các thiên thạch sẽ xuất hiện khắp bầu trời.

Tuy nhiên, người quan sát sẽ thấy nhiều sao băng nhất khi điểm tỏa sáng cao nhất trên bầu trời. Với Geminids, tâm điểm nằm trong chòm sao Gemini (Song Tử). Vì vậy, hãy tìm ra thời gian điểm tỏa sáng mọc. Sau đó, bạn có thể xác định thời điểm tốt nhất trong đêm để ngắm mưa sao băng.

Chọn điểm tỏa sáng để ngắm mưa sao băng ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

6. Xem trong 1 giờ hoặc lâu hơn

Mưa sao băng sẽ đẹp hơn nếu bạn tập cho mắt của mình thích nghi với bóng tối. Có thể mất tới 20 phút. Thêm vào đó, mưa sao băng thường xuất hiện từng đợt, sau đó là những đợt lặng. Hãy kiên nhẫn! Bạn sẽ thấy sao băng.

7. Lưu ý tốc độ và màu sắc của thiên thạch

Mưa sao băng Lyrids có tốc độ trung bình và có thể tạo ra "cầu lửa", trong khi mưa sao băng Eta Aquarids có tốc độ nhanh. Điều tuyệt vời của mưa sao băng chậm, như mưa sao băng Taurids là nếu bạn nhìn thấy một trận mưa sao băng và hét lên "sao băng", những người khác cũng có thể kịp bắt gặp nó. Thêm vào đó, mưa sao băng Perseids tháng 8 có thể có nhiều màu sắc không giống như một trận mưa sao băng được yêu thích khác là Geminids tháng 12 có xu hướng sáng và trắng.

8. Hãy chú ý đến các "đoàn tàu sao băng"

"Một đoàn tàu sao băng" là một luồng sáng liên tục trong không khí do một số thiên thạch để lại sau khi chúng biến mất khỏi tầm nhìn. Chúng từ vật chất ion hóa phát sáng còn sót lại sau các mảnh vỡ không gian này.

Tận hưởng thiên nhiên khi ngắm mưa sao băng ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

9. Tìm bạn đồng hành; mang theo chăn đắp, đồ uống nóng và ghế xếp

Một chiếc ghế bành giúp bạn ngả lưng thoải mái trong một giờ hoặc lâu hơn để ngắm sao băng. Nếu nhiều người trong số các bạn đang xem, hãy nhìn vào các phần khác nhau của bầu trời. Bạn cũng cần chú ý về thời tiết và cố gắng đảm bảo an toàn khi ngắm sao buổi tối.

10. Tận hưởng thiên nhiên

Hãy thư giãn và tận hưởng bầu trời đêm. Không phải quan sát trận mưa sao băng nào cũng thành công. Đôi khi, bạn có thể chỉ nhìn thấy 1 sao băng sau trận mưa sao băng. Nhưng nếu sao băng đó sáng và di chuyển chậm qua bầu trời đêm đầy sao… thì công sức bạn bỏ ra sẽ rất đáng giá.