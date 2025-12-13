Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tối nay mưa sao băng Geminids cực đại 150 vệt/giờ: 'Pháo hoa vũ trụ' đẹp nhất 2025

Cao An Biên
Cao An Biên
13/12/2025 19:45 GMT+7

Geminids, vua của các trận mưa sao băng đạt cực đại ở Việt Nam tối nay 13.12 và rạng sáng mai 14.12. Làm sao để ngắm trọn vẹn màn 'pháo hoa vũ trụ' đẹp nhất 2025 này?

Theo các nhà nghiên cứu, vua của các trận mưa sao băng Geminids diễn ra từ ngày 4 - 17.12 và năm nay đạt cực đại vào 14.12, với hơn 150 vệt/giờ trong điều kiện quan sát lý tưởng.

Tối nay mưa sao băng Geminids cực đại 150 vệt/giờ: 'Pháo hoa vũ trụ' đẹp nhất 2025 - Ảnh 1.

Tránh xa ánh đèn đô thị khi quan sát mưa sao băng

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Theo đó, thời điểm quan sát tốt nhất ở Việt Nam là vào đêm 13 đến rạng sáng 14.12 và đêm 14 đến rạng sáng 15.12. Năm nay, mưa sao băng cực kỳ thuận lợi cho việc quan sát khi không có sự ảnh hưởng của ánh trăng.

Mưa sao băng Geminids có nguồn gốc từ vật thể 3200 Phaethon bí ẩn. Các nhà khoa học tin rằng Phaethon chính là phần nhân của một sao chổi nào đó còn sót lại sau những cuộc hành trình của nó và bị gió mặt trời thổi hết lớp đá băng bên ngoài.

Vật thể này trong quá khứ di chuyển cắt ngang qua quỹ đạo của trái đất và để lại một dải đá bụi. Mưa sao băng Geminids diễn ra hằng năm, khi hành tinh của chúng ta định kỳ trong khoảng thời gian đầu tới giữa tháng 12 di chuyển qua dải đá bụi kể trên.

Lưu ý khi quan sát

Tâm điểm quan sát của trận mưa sao băng này thuộc chòm sao Song Tử hay Gemini, mọc ở hướng đông vào khoảng 20 giờ và di chuyển dần qua hướng tây khi đến gần sáng.

Nhìn vào chòm sao Orion rất dễ nhận biết trên bầu trời mùa đông với 3 ngôi sao thẳng hàng ở thắt lưng, người yêu thiên văn có thể xác định vị trí của chòm sao Song Tử.

Mộc tinh rất sáng sẽ đồng hành cùng chòm sao này và các vệt sao băng. Chúng ta có thể bắt đầu quan sát từ khoảng 22 giờ khi tâm điểm đã lên khá cao. Bầu trời sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng, khoảng hơn 2 giờ sáng mặt trăng mới bắt đầu mọc ở phía đông.

Tối nay mưa sao băng Geminids cực đại 150 vệt/giờ: 'Pháo hoa vũ trụ' đẹp nhất 2025 - Ảnh 2.

Tối nay, người Việt có thể quan sát hàng trăm vệt sao băng

ẢNH: THANH TÙNG

Đang trong thời gian mùa đông nên người quan sát cần chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm, cần chọn vị trí trống trải, tránh các tòa nhà cao tầng. Lưu ý thời tiết, sương mù. Hãy chuẩn bị trước một bản đồ để nhận biết chòm sao Song Tử, nơi tâm điểm xuất phát của trận mưa sao này. 

Người quan sát càng tránh xa ánh sáng từ thành phố càng tốt, bởi ô nhiễm sáng và bụi sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng quan sát được vệt sao băng. Hãy kiên nhẫn quan sát, với tầm nhìn bao quát quanh vùng trời có chứa chòm sao Gemini, nơi có tâm điểm xuất hiện của trận mưa sao băng này.

