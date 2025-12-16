Mưa sao băng cuối cùng 2025 đang diễn ra tối nay, kéo dài đến hết Giáng sinh

Theo Space.com, đây là mưa sao băng đáng để quan sát vào dịp Giáng sinh 2025 và năm mới 2026. Mưa sao băng Ursids hoạt động từ ngày 13 đến ngày 26.12 và đạt đỉnh điểm vào ngày 22.12.

Ngắm mưa sao băng Ursids năm nay thuận lợi vì không bị ảnh hưởng ánh trăng ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Thời điểm tốt nhất để quan sát mưa sao băng Ursids là từ tối ngày 21.12 đến rạng sáng. Mưa sao băng Ursids thường xuất hiện thưa thớt, chỉ khoảng 5 sao băng mỗi giờ.

Chúng có liên quan đến sao chổi 8P/Tuttle, một sao chổi có quỹ đạo hình elip với thời gian 13,5 năm quanh mặt trời. Tầm nhìn sẽ không bị cản trở đối với trận mưa sao băng Ursids năm 2025 vì trăng non sẽ xuất hiện ngay trước thời điểm cực đại vào ngày 20.12, tạo ra bầu trời tối lý tưởng cho việc săn tìm sao băng.

Có bất ngờ nào khi quan sát mưa sao băng Ursids năm nay?

Mặc dù thường khá nhỏ, trận mưa sao băng Ursids từng “chiêu đãi” những người quan sát bầu trời với một số màn trình diễn thực sự đáng chú ý trong lịch sử. Ví dụ, vào năm 1945 và 1986, người ta đã quan sát được lần lượt tới 120 và 90 sao băng mỗi giờ, một số lượng sao băng đáng kinh ngạc.

Sao băng Ursids được hình thành từ các mảnh vụn băng và bụi do sao chổi 8P/Tuttle để lại khi nó đi qua hệ mặt trời trên hành trình quay quanh mặt trời mỗi 13,5 năm. Khi trái đất đi qua vùng mảnh vụn của sao chổi, chúng sẽ nóng lên khi đi vào khí quyển trái đất và tạo ra những sao băng ấn tượng xẹt ngang bầu trời.

Ngắm sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Sao chổi 8P/Tuttle là một sao chổi cỡ trung bình, đường kính khoảng 4,5 km. Quỹ đạo hình elip rất lệch tâm của nó quanh mặt trời đưa nó đến gần ngôi sao của chúng ta nhất là 1,03 đơn vị thiên văn (AU) và xa nhất là 10,37 AU. Một đơn vị thiên văn là khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời, xấp xỉ 150 triệu km.

Các trận mưa sao băng được đặt tên theo chòm sao mà từ đó các sao băng dường như phát ra, được gọi là tâm điểm. Từ góc nhìn của trái đất, trận mưa sao băng Ursids dường như bắt nguồn từ hướng của chòm sao Gấu Nhỏ (Ursa Minor) và tâm điểm sẽ lên cao hơn trên bầu trời vào những giờ trước bình minh.