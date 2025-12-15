'Bắt' mưa sao băng cực đại ở Tà Nung, cả gia đình phấn khích thấy 'quả cầu lửa'

Những hình ảnh chụp các vệt mưa sao băng của anh Hà mới đây khiến nhiều người yêu thiên văn thích thú với trải nghiệm đặc biệt dành cho vua của các trận
mưa sao băng Geminids, hiện tượng được mong nhất 2025 này.
Sống ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), cuối tuần, anh Hà cùng vợ là chị Ái Vân (34 tuổi) và hai con nhỏ vượt gần 40 km đến khu vực Tà Nung cắm trại, ngắm mưa sao băng Geminids. Trong đêm, anh và gia đình thấy hàng trăm vệt sao băng, thậm chí còn thấy cả "quả cầu lửa" (fireball), là những vệt sao băng đặc biệt sáng. Anh cảm thấy may mắn khi có thể lưu giữ những khoảnh khắc thú vị này vào khung ảnh
Gia đình anh Hà cắm trại từ sớm, chờ ngắm sao băng về đêm
Các vệt sao băng với nhiều màu sắc khác nhau được anh Hà chụp lại. Anh cho biết bản thân là người có niềm đam mê dành cho các hiện tượng thiên văn, trong đó có mưa sao băng. Đó là lý do anh không bỏ lỡ Geminids. Trước đêm cực đại, vì thời tiết tốt nên anh và gia đình quyết định "săn" luôn mưa sao băng này vì lo ngại những ngày sau thời tiết không ủng hộ
"Vợ và 2 con mình cũng rất thích thú khi ngắm được các vệt sao băng lướt qua bầu trời trong đêm. Mình tin là các con đã có một đêm thú vị. Cho con đi ngắm mưa sao băng thế này, mình cũng hy vọng các con có một tuổi thơ tươi đẹp với bầu trời sao. Tầm 20 giờ, mình đã thấy một số vệt sao băng, càng về khuya, tần suất nhìn thấy càng nhiều hơn", anh Hà bày tỏ
Mưa sao băng Geminids là mưa sao băng lớn nhất và đáng mong đợi nhất trong năm, còn được gọi là vua của các trận mưa sao băng. Mưa sao băng này có nguồn gốc từ phần còn sót lại của một tiểu hành tinh có tên gọi là 3200 Phaethon. Trái đất đi qua dòng vật chất này từ ngày 4 - 20.12 hằng năm và đạt khoảng cách gần nhất với vùng lõi vào ngày 13 - 14.12 mới đây, tức đêm cực đại. Chuyên gia cho biết thời điểm quan sát tốt nhất ở Việt Nam là vào đêm 13 đến rạng sáng 14.12 và đêm 14.12 đến rạng sáng 15.12
Tâm điểm quan sát của trận mưa sao băng này thuộc chòm sao Song Tử hay Gemini, mọc ở hướng đông sau khoảng 20 giờ và di chuyển dần qua hướng tây khi đến gần sáng
Sau Geminids là mưa sao băng Coma Berenicids cực đại vào ngày 16.12, một trận mưa sao băng yếu, dễ bị nhầm lẫn với Leonids với chỉ khoảng 3 vệt sao băng di chuyển rất nhanh mỗi giờ (65 km/giây). Sao băng tỏa ra từ chòm sao Coma Berenice, quan sát tốt nhất trước bình minh ở
Bắc bán cầu
