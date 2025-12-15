'Bắt' mưa sao băng cực đại ở Tà Nung, cả gia đình phấn khích thấy 'quả cầu lửa'

Mưa sao băng Geminids là mưa sao băng lớn nhất và đáng mong đợi nhất trong năm, còn được gọi là vua của các trận mưa sao băng. Mưa sao băng này có nguồn gốc từ phần còn sót lại của một tiểu hành tinh có tên gọi là 3200 Phaethon. Trái đất đi qua dòng vật chất này từ ngày 4 - 20.12 hằng năm và đạt khoảng cách gần nhất với vùng lõi vào ngày 13 - 14.12 mới đây, tức đêm cực đại. Chuyên gia cho biết thời điểm quan sát tốt nhất ở Việt Nam là vào đêm 13 đến rạng sáng 14.12 và đêm 14.12 đến rạng sáng 15.12