Chàng trai Việt chụp được mưa sao băng 'siêu đẹp', dân mạng mê mẩn

Dẫu qua thời điểm cực đại, tuy nhiên mưa sao băng đẹp nhất 2025 Geminids vẫn đang diễn ra tới hết ngày 20.12. Các dòng sao băng của Geminids hợp với mưa sao băng cuối cùng 2025 Ursids đang diễn ra tạo nên những màn trình diễn ánh sáng thú vị trên bầu trời cuối năm.

Hình ảnh mưa sao băng đổ xuống bầu trời được anh chàng người Việt chụp lại ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Geminids có nguồn gốc từ vật thể 3200 Phaethon. Các nhà khoa học tin rằng Phaethon chính là phần nhân của một sao chổi nào đó còn sót lại sau những cuộc hành trình của nó và bị gió mặt trời thổi hết lớp đá băng bên ngoài.

Vật thể này trong quá khứ di chuyển cắt ngang qua quỹ đạo của trái đất và để lại một dải đá bụi. Mưa sao băng Geminids diễn ra hằng năm, khi hành tinh của chúng ta định kỳ trong khoảng thời gian đầu tới giữa tháng 12 di chuyển qua dải đá bụi kể trên.

Chàng trai Việt chụp được khoảnh khắc đẹp

Anh Thanh Tùng (27 tuổi), hiện đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản vừa chia sẻ khoảnh khắc chụp được trận mưa sao băng này thời điểm cực đại mới đây. Bức ảnh được dân mạng nhận xét là "siêu đẹp" và nhanh chóng được chia sẻ trên các hội nhóm, cộng đồng thiên văn tại Việt Nam.

Chàng trai Việt Nam kể là một người có tình yêu đặc biệt dành cho thiên văn, anh không bỏ lỡ sự kiện mưa sao băng được mong chờ nhất trong năm. Tại Izu của tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, nơi không bị nhiễm sáng và điều kiện quan sát tốt, anh dành cả đêm để ngắm và ghi lại khoảnh khắc mưa sao băng lướt qua bầu trời.

Anh Tùng có niềm đam mê "săn" ảnh bầu trời ẢNH: THANH TÙNG

"Mặc dù vậy chuyến đi xuống Izu lần này của mình cũng không hề dễ dàng khi gió rất to cấp 5 giật cấp 6. Và xém tí nữa là săn mưa sao băng không thành công khi gió giật mạnh đã khiến cả bộ máy của mình đổ xuống, tracker thì hỏng luôn nhưng may mắn cái máy ảnh và lens rơi vào đúng chỗ có đất nên không bị gì.

Cứ tưởng không thể săn ảnh, nhưng mình đã cố gắng tháo bung cái tracker ra ngay tại chỗ để sửa với hy vọng cứu vớt chuyến đi. Hì hục gần cả tiếng thì cũng sửa được, cứu chính mình bàn thua trông thấy", anh nhớ lại.

Dù thời tiết không quá ủng hộ, gió lớn, có thời điểm nhiều mây nên không quan sát được tất cả các vệt mưa sao băng như mong đợi, nhưng cuối cùng, anh chàng Việt Nam đã có một đêm trải nghiệm thú vị.

Chàng trai nhận xét trận mưa sao băng năm nay không có sự ảnh hưởng của ánh trăng, anh có thể thấy nhiều vệt sao băng cực sáng. Tài khoản Lại Trần Long Quân nhận xét bức ảnh: "Đẹp quá anh ơi!". "Quá đỉnh bác ơi!", nickname Đức Công bày tỏ.