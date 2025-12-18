Sedan hạng C dưới 900 triệu: Ô tô Nhật Bản hút khách hơn xe Hàn Quốc

Phân khúc ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đang cho thấy tín hiệu tích cực khi doanh số bán tiếp tục tăng trưởng. Cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi với lợi thế vẫn nghiêng về phía các dòng xe thương hiệu Nhật Bản.

Tháng thứ ba liên tiếp lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tăng trưởng

Bất chấp xu hướng người mua ô tô tại Việt Nam đang chuyển từ xe sedan sang các dòng ô tô gầm cao, doanh số dòng sedan hạng C với các mẫu mã tầm giá dưới 900 triệu đồng như KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra,Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5 vẫn tăng trưởng. Dù "tân binh" BYD Seal 5 không được hãng xe Trung Quốc công bố doanh số nhưng tổng lượng tiêu thụ sedan hạng C vẫn giữ được nhịp tăng trưởng trong bối cảnh sức mua đang trên đà hồi phục.

Trong tháng 11.2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 649 xe, tăng 102 xe tương đương 15,8% so với tháng 10.2025 Ảnh: B.H

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor (đơn vị phân phối xe Hyundai) cho thấy, trong tháng 11.2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 649 xe, tăng 102 xe tương đương 15,8% so với tháng 10.2025.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số xe sedan hạng C tại Việt Nam tăng trưởng, đồng thời cũng là tháng đầu tiên trong năm nay, tổng lượng tiêu thụ các mẫu xe thuộc phân khúc này vượt trên 600 chiếc. Kết quả này một phần đến từ việc sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng qua, đồng thời cũng phải kể đến nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía nhà sản xuất, phân phối.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469 Tháng 5.2025 471 Tháng 6.2025 424 Tháng 7.2025 490 Tháng 8.2025 418 Tháng 9.2025 478 Tháng 10.2025 547 Tháng 11.2025 649

Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C trong tháng qua vẫn 914 xe tương đương 58,5% so với tháng 11.2024. Điều này cho sedan hạng C vẫn chịu nhiều ảnh hưởng đến từ sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng khi ngày càng quan tâm, lựa chọn các dòng gầm cao cùng tầm giá thay vì xe sedan truyền thống.

Xe Nhật Bản lấn át xe Hàn Quốc

Trong số các mẫu sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đang phân phối tại Việt Nam và được nhà sản xuất công bố doanh số, ngoại trừ Hyundai Elantra bán ít hơn tháng trước, tất cả các mẫu mã còn lại đều có sự tăng trưởng. Trong đó, các mẫu xe Nhật Bản cho thấy sự áp đảo xe Hàn Quốc trong cuộc đua doanh số.

Ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam gần như nằm chắc trong tay Mazda3 Ảnh: T.C

Mazda3 vẫn là cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn nhiều nhất. Theo đó, doanh số bán Mazda3 trong tháng 10.2025 đạt 325 xe, tăng 33 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mazda3 chiếm hơn 50% thị phần phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam, nghĩa là cứ 10 xe sedan hạng C bán ra thị trường có 5 chiếc Mazda3.

Vị trí thứ hai vẫn thuộc về KIA K3 với 165 xe bán ra, tăng 69 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe có mức tăng trưởng doanh số cao nhất trong tháng 11 vừa qua. Dù vậy, kết quả này vẫn chưa thể giúp KIA K3 có thể cạnh tranh ngôi đầu với Mazda3. Bởi, với doanh số cộng dồn sau 11 tháng đạt 2.546 xe, Mazda3 đang bỏ xa KIA K3 (1.489 xe) với khoảng cách lên tới hơn 1.000 xe trong khi thời gian bán hàng năm 2025 chỉ còn chưa tới 1 tháng; ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam gần như nằm chắc trong tay Mazda3.

Ở vị trí thứ ba, lợi thế cũng đang nghiêng về phía các mẫu xe Nhật Bản khi Honda Civic với 77 xe bán ra đã vượt mặt Hyundai Elantra (đạt 52 xe, giảm 9 xe so với tháng trước đó). Sau 11 tháng đã qua, Honda Civic đang duy trì lợi thế với tổng doanh số đạt 677 xe, nhiều hơn gần 90 xe.

Trong bối cảnh các dòng xe Trung Quốc như MG5, BYD Seal không công bố doanh số, Toyota Corolla Altis là mẫu xe xếp cuối bảng với 30 xe đến tay khách hàng trong tháng 11 vừa qua, nâng tổng doanh số cộng dồn năm nay lên mức 257 xe.

Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 5.560 xe, giảm 5.872 xe, tương đương 51,4% so với cùng kỳ năm 2024.