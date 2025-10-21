Mua ô tô mới dưới 900 triệu, người Việt còn ưa chuộng sedan hạng C?

Từng được xem là một trong những phân khúc hút khách trên thị trường ô tô Việt Nam, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ hay những người bước vào độ tuổi trung niên… Tuy nhiên, xe sedan hạng C dưới 900 triệu đồng với các mẫu mã sở hữu phong cách thiết kế thể thao, thời trang, lịch lãm… đang mất dần sức hút với người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Người Việt không còn "mặn mà" với sedan hạng C giá dưới 900 triệu đồng

Nếu như trước đây, với 900 triệu đồng người Việt mua ô tô mới thường không có nhiều lựa chọn, đặc biệt với xe gầm cao. Đây chính là một trong những yếu tố giúp dòng sedan hạng C vốn sở hữu thiết kế thời trang, lịch lãm, đa dạng về trang bị, tính năng… tạo được sức hút.

Nhiều người mua xe mới dường như không còn "mặn mà" mua sedan hạng C Ảnh: TC Motor

Tuy nhiên, khi thị trường ô tô ngày càng đa dạng, hàng loạt mẫu mã, thương hiệu mới xuất hiện, người Việt đang có hàng loạt lựa chọn khi mua ô tô với tài chính 600 - 900 triệu đồng, nhiều người mua xe mới dường như không còn "mặn mà" với việc mua sedan hạng C.

Anh Lê Văn Mạnh (37 tuổi) ngụ phường Dĩ An, TP.HCM cho biết: "Với tài chính 800 triệu đồng, tôi từng quan tâm đến những mẫu sedan hạng C như Mazda3, KIA K3 vốn có kiểu dáng bắt mắt. Tuy nhiên, khi cân nhắc lại các yếu tố như sự đa dụng, rộng rãi hay vận hành… cũng như mục đích sử dụng, tôi quyết định mua chiếc Mazda CX-5, thiết kế trang bị tiện nghi cũng không kém Mazda3 trong không gian rộng thoáng, cao ráo hơn và nhất là giá bán sau ưu đãi cũng chênh lệch không quá lớn".

Không chỉ anh Mạnh, nhiều khách hàng khác cũng đang chuyển hướng từ sedan hạng C sang các dòng xe gầm cao hay thậm chí cả những phân khúc thấp hơn. "Tôi dự định mua xe sedan với tầm giá khoảng 650 triệu để sử dụng cá nhân. Tìm hiểu mới biết, với mức tài chính này chủ có thể chọn các phiên bản tiêu chuẩn của Mazda3, KIA K3 hay Hyundai Elantra vốn thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản cao. Tuy nhiên, số tiền này lại thoải mái chọn một chiếc sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent trang bị đầy đủ nhất. Không gian chật hơn nhưng về trang bị, tính năng lại "ăn đứt" các dòng sedan hạng C bản tiêu chuẩn". Anh Nguyễn Mạnh Tuấn ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ.

Xe sedan hạng C rất dễ "mất khách" khi thị trường ngày càng đa dạng và cạnh tranh Ảnh: B.H

Thực tế, với tầm giá nằm ở mức "lấp lửng" giữa ô tô gầm thấp với gầm cao, giữa phiên bản phổ thông dùng để chạy dịch vụ với bản tương đối đầy đủ tiện nghi để sử dụng cho cá nhân hay gia đình… sedan hạng C rất dễ "mất khách" khi thị trường ngày càng đa dạng và cạnh tranh. "Với tầm giá 900 triệu đồng đổ lại, khách mua ô tô mới hiện nay có khá nhiều lựa chọn với xe gầm cao. Thậm chí khi thay đổi quyết định, đề cao yếu tố kinh tế nhiều khách hàng cũng chọn các dòng xe phổ thông dưới 650 triệu đồng thay vì sedan hạng C". Anh N.T.T., nhân viên bán hàng của một đại lý ô tô Nhật Bản tại TP.HCM chia sẻ.

Người Việt không còn ưa chuộng sedan hạng C, nhiều mẫu xe giảm doanh số

Tăng trưởng ì ạch, lượng tiêu thụ xe sedan hạng C đạt chưa tới 500 chiếc

Theo Báo cáo bán hàng từ VAMA cũng như TC Motor, trong bối cảnh doanh số của hầu hết các mẫu xe đều sụt giảm, khép lại tháng 9.2025 tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 478 xe, tăng 60 xe tương đương 12,6% so với tháng 8.2025. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp, lượng tiêu thụ xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt chưa tới 500 xe/tháng.

Doanh số xe sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469 Tháng 5.2025 471 Tháng 6.2025 424 Tháng 7.2025 490 Tháng 8.2025 418 Tháng 9.2025 478

Doanh số bán tăng trưởng trong tháng 9.2025 vẫn không đủ để che giấu đi thực tế dòng xe sedan hạng C tại Việt Nam đang mất dần sức hút. Bởi, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng xe bán ra vẫn thấp hơn 779 xe, tương đương mức giảm lên đến 62%. Ngay cả mẫu xe hút khách nhất phân khúc này là Mazda3 cũng chỉ đạt 246 xe bán ra, tăng chưa tới 50 xe so với tháng trước đó.

KIA K3 từng một thời hút khách nhất phân khúc giờ chỉ bán loanh doanh 100 xe mỗi tháng. Riêng tháng 9 vừa qua lượng xe KIA K3 đến tay khách hàng còn sụt giảm so với tháng trước đó. Các mẫu mã còn lại gồm Honda Civic, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis đều bán chưa tới 80 xe trong tháng qua. Trong đó, Hyundai Elantra đạt 44 xe, Toyota Corolla Altis "ế" nhất khi chỉ có 17 xe đến tay khách hàng trong tháng 9.2025.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 4.364 xe, giảm 4.124 xe, tương đương 48,6% so với cùng kỳ năm 2024. Bước sang tháng 10.2025, phân khúc này được thổi một làn gió mới khi có thêm mẫu BYD Seal 5 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có giá từ 696 triệu đồng. Đây cũng là mẫu sedan hạng C đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống truyền động Plug-in Hybrid (xe hybrid cắm sạc ngoài).